驚！多人吃同款料理送醫急救 營養師曝背後健康危機

（記者張芸瑄／綜合報導）近期天氣驟冷，國人常以麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等熱補料理禦寒，不過醫療專家警告，這類料理雖暖身卻潛藏致命風險。營養師趙強指出，近一個月內在心臟內科加護病房接連見到數名心肌梗塞患者，幾乎都有相同的共通點──發病前都食用了含大量酒精的熱補料理。他提醒，即使料理過程有點火燃燒，酒精仍可能殘留高達75%，對高血壓、高血脂或心臟病患者而言，無異於「隱形地雷」。

趙強在粉專《趙強營養師這樣說》表示，天冷時許多人為了驅寒補身，喜歡以麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等重酒精料理取暖，但這些料理往往同時含有高油、高熱量與高酒精濃度，對三高族群或心血管疾病患者極不友善。「我在ICU裡就看到幾位病患，發病前一兩天都吃過這類料理，有人甚至邊喝湯邊喝酒，結果隔天胸悶送急診。」

他指出，不少民眾誤以為「煮過就沒酒精了」，實際上根據研究顯示，料理中加入的酒精經過點火燃燒、火焰自然熄滅後，仍可能殘留約75%的酒精量；若長時間燉煮90至150分鐘，仍會殘留5%至20%的酒精成分，根本無法完全揮發。對於有心臟病、高血壓或高血脂病史的人來說，這些酒精仍會刺激交感神經、升高血壓與心跳，使心臟負擔加重，可能誘發中風或心肌梗塞。

圖／麻油雞、羊肉爐、薑母鴨同時含有高油、高熱量與高酒精濃度，對三高族群或心血管疾病患者極不友善。（擷取自 免費圖庫freepik）

國健署資料指出，心肌梗塞常見症狀包括胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、噁心、頭暈、極度疲倦等，疼痛通常集中於左前胸，並可能延伸至肩膀或手臂。若症狀持續15分鐘以上未緩解，應立即撥打119求助，避免自行開車就醫。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監提醒，心肌梗塞好發於45歲以上男性與55歲以上女性，但年輕族群若有抽菸、酗酒、壓力過大、久坐少動等習慣，也可能提早發病。具有家族遺傳、高血壓、高血脂或糖尿病病史者，更屬高危險群。

張釗監指出，若已確診心臟病或曾有心肌梗塞病史者，應遵從醫囑服藥，隨身攜帶硝化甘油等急救藥物。若胸痛超過15分鐘或出現冒冷汗、頭暈等狀況，應立即服藥並尋求急救；若服藥兩次仍未改善，務必盡快就醫，以免錯過黃金治療期。

趙強最後提醒，冬季補身應以「溫補不燥」為原則，可改以薑湯、蒜香湯、蒸魚、燉雞湯等低油、低酒精料理取代熱補湯品。「想要暖身，靠均衡飲食、適度運動與充足睡眠才是長久之道，千萬別用一鍋熱湯換來一場心臟危機。」



