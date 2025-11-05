驚！太子集團竟在101有招待所 全台據點曝光

最新消息，在世界多個國家都有詐騙據點，狠削數千萬美金以上的柬埔寨太子控股集團（Prince Holding Group），目前據點陸續被各國警方攻破，在台北101大樓，竟也有他們開設的招待所，還一次租了2層。

台北101。（圖／中天新聞）

據《自由時報》的報導，台北101裡的15樓跟49樓，竟然都被「整層包下」租賃，承租公司是太子集團在台灣的分舵「天旭國際」，其中15樓是用來當招待所，據檢警的調查，內部裝潢相當奢華，有吧台、超大型沙發，而49樓的整層「辦公區域」，在調查員入內搜查時，還有百餘台電腦來不及搬走。

陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，以15萬交保後開心離開北檢。（圖／中天新聞）

至於15樓佔地百餘坪的的招待所則也是人去樓空，看來是在上個月主席陳志被通緝後，收到台灣檢警要查辦的風聲，成員倉促逃離，而檢警得以進入，是因為剛好有一位負責收拾善後的員工，在樓下被檢警碰巧遇到，才能順利進去搜索。上月事發後，辦公室早已人去樓空，警方碰巧在樓下遇到一名剛好來收拾善後的員工，才得以進門搜索。

全程燦爛笑容離開北檢。（圖／中天新聞）

調查局大動作搜索太子集團在台47處所。（圖／翻攝畫面）

調查局查扣太子集團名下45億元資產包括多輛超跑神獸。（圖／翻攝畫面）

調查局查扣太子集團名下45億元資產包括多輛超跑神獸。（圖／翻攝畫面）

太子集團主席陳志。（圖／翻攝畫面）

