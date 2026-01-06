驚！委內瑞拉總統官邸周圍爆「槍戰」 民眾街頭狂奔畫面曝光

委內瑞拉總統官邸周圍爆「槍戰」。（翻攝自X@visegrad24）

位在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）的總統官邸「米拉弗洛雷斯宮」（Palacio de Miraflores）附近驚爆槍擊事件，據了解，事件發生的時間點是副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布就職臨時總統數小時之後，恰巧也是委內瑞拉總統馬杜洛與妻子在美國紐約首次出庭受審的時候。

綜合外媒報導，在新議會成立之前，羅德里格斯正式以臨時身分接任總統，新議會保留了查維斯主義多數派，並於當地時間週一開始正式上工。沒想到過沒多久，社群媒體上就曝光有無人機在總統官邸附近飛行，不過相關消息沒有官方證實。

從社群媒體X曝光的影片中可以聽見現場有槍聲，消息人士透露，目前局勢已受到控制。據了解，目前還沒有傷亡人數的官方消息，憲兵則守著重要的政府場所。

委內瑞拉週一議會大廈周圍區域戒備相當森嚴，目前國家已經進入了緊急狀態警方也接受到命令，「立即在全國範圍內搜捕任何參與鼓吹、支持美國武裝襲擊的人員」。

