驚！婦推嬰兒車過馬路被撞 肇事車竟直接開走

新北市 / 綜合報導

新北市新店區一名婦人，日前推著嬰兒車過馬路，因為是閃紅燈，他快步過馬路，沒想到一輛直行轎車卻沒禮讓，直接開過去，還撞上嬰兒車。婦人嚇了好大一跳，但轎車卻連停都沒停，直接開走，所幸婦人跟小孩沒有大礙。有網友在底下留言，轎車之前疑似也有違規遭檢舉，而當事人已經聯繫警方，協助後續處理。

婦人推著嬰兒車快步走過斑馬線，下一秒突然一台轎車直行，和嬰兒車發生碰撞，嬰兒車彈了好大一下，再看一次，當時其他車輛停住，耐心等婦人過去，但直行轎車連停都沒停，直接開過去還撞上嬰兒車，婦人嚇壞了表情不敢置信，不斷左右張望。

附近民眾說：「很誇張，自己要多多注意。」事發就在新北市新店區新烏路一段，鄰近住宅區還有一個小公園，當時婦人推著嬰兒車，走在斑馬線上，被突然出現的轎車撞上，目擊民眾見狀幫忙追人，但駕駛完全沒有停下直接駛離現場。民眾將影片PO上網，引發不少許多討論，還有網友翻出紀錄表示這輛轎車，根本就是新店的違規慣犯。

記者羅立安說：「記者實際回到現場，發現這個路口都是閃紅燈的狀態，如果民眾想要安心一點過馬路，可以選擇先按下這個按鈕，之後等待號誌變成綠燈再做通行。」

附近居民說：「天天都在過，那個也不行，我們要過的時候，它(車輛)一直過去過去，我手就把它擋了，我說我要過。」據了解推車裡的小孩並沒有大礙，婦人當下也沒有報警處理，當事人已經聯繫警方協助處理，希望避免同樣的情況再次發生。

