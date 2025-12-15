驚！嬰幼兒食品重金屬超標近 20 倍 消保處查核台日韓產品皆上榜

生活中心／程正邦報導

4件嬰幼兒食品重金屬超標，其中汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥檢出重金屬鎘0.838mg/kg，超標近20倍。（圖／消保處提供）

擴大抽檢揭示幼童食安隱憂 台日韓產品未能倖免

行政院消費者保護處（消保處）為維護國內嬰幼兒食品安全，針對市面上販售的嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品進行擴大查核，共購樣 50 件產品進行品質檢測與標示查核。儘管所有產品在「標示」部分皆符合規定，但在「品質檢測」方面卻揭示了令人憂心的結果：多款產品被驗出重金屬「鉛」或「鎘」超標，其中一件產品的鎘含量更超出國內限量標準近 20 倍。

違規黑名單曝光：台製海苔酥鎘超標近 20 倍

本次查核行動於 5 月間，由消保官會同轄區衛生機關人員，在新北、桃園、新竹、台南及宜蘭等地隨機抽驗， 在 50 件檢測樣本中，共有 5 件產品被驗出重金屬不符合衛福部食藥署（TFDA）制定的限量標準，其中 1 件產品同時超標鉛與鎘：

一、重金屬「鉛」超標（限量標準 0.050 mg/kg）：

* 汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥： 檢出重金屬鉛 0.057 mg/kg，輕微超出限量標準。

二、重金屬「鎘」超標（限量標準 0.040 mg/kg）：

* 汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥： 檢出重金屬鎘高達 0.838 mg/kg，嚴重超出限量標準近 20 倍，違規情節最為重大。

* 日初禾作零添加蘋果糙米餅： 檢出重金屬鎘 0.049 mg/kg。

* 日本產 田靡製麵義大利麵-番茄風味： 檢出重金屬鎘 0.043 mg/kg。

* 韓國產 Baby Bon米棒（紫薯）： 檢出重金屬鎘 0.045 mg/kg。

醫學研究指出，嬰幼兒相較成人，體重較輕且新陳代謝系統尚未成熟，因此對重金屬的耐受性更低。（示意圖）

後續處置與法律制裁：已啟動加強查驗

消保處強調，針對本次查核發現「重金屬-鉛」及「重金屬-鎘」不符規定的產品，衛福部食藥署已立即請地方衛生機關依法查處。所有同批次的違規產品皆已下架銷毀，並已命令製造商或進口商限期完成改正。

鑑於進口產品的違規情況，食藥署已針對涉事進口商所輸入的「同產地、同貨品分類號列」產品，實施加強抽批查驗，全面提高抽驗率，以嚴格控管源頭安全。

消費警訊：重金屬對嬰幼兒健康的長期危害

重金屬鉛和鎘對發育中的嬰幼兒危害尤甚。據醫學研究，鉛會影響兒童的神經系統發育和智力，即使低劑量暴露也可能造成不可逆的損傷；而鎘則可能損害腎臟功能，並影響骨骼發育。嬰幼兒相較成人，體重較輕且新陳代謝系統尚未成熟，因此對重金屬的耐受性更低。

消保處提醒家長，在選購嬰幼兒食品時，除了必須確認製造日期與保存期限外，務必留意產品外包裝上建議的適用年齡，並詳細檢視廠商名稱、地址、產地、成分及營養標示是否完整清晰，切勿購買來源不明或標示不清的產品，以最大限度保護幼童的飲食安全。

