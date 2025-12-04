驚！家長載孩童違規雙黃線迴轉遭撞 「女童噴飛」3人倒地急送醫

家長載孩童違規雙黃線迴轉遭撞，現場畫面曝光。（警方提供）

新北市中和區員山路一帶今（4）日發生一起車禍，一名家長載著國小孩童，於某國小的校門口前雙黃線違規迴轉，結果被直行的機車撞上，孩童更直接從機車上噴飛，2名騎士也倒地躺在路上，警方獲報後立刻趕到現場，至於意外發生詳細原因仍待釐清。

中和分局指出，今天早上7時許新北市中和區員山路一帶，60歲的張姓女騎士帶著7歲女童，直行員山路往連城路方向，於劃有分向限制線的路段迴車時，與20歲江姓男騎士發生碰撞。

警方說明，張女多處骨折、擦挫傷；女童、江男多處擦挫傷，3人皆意識清醒無生命危險，送雙和醫院，雙方酒測值為0.0mg/L，確認無飲酒情事，至於意外發生詳細原因仍待釐清。

