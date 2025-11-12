驚！宿舍潮濕成霉菌溫床 女大生親揭「除濕袋」效果

生活中心／李筱舲報導

除濕機對於台灣人而言為生活必需品，尤其是北台灣地區，每到冬季，濕冷的氣候讓人難受，而除濕機幾乎是天天開著沒有關過。近日有一名女網友在Dcard上發文表示，自己所住宿舍因為太潮濕了，衣櫃竟然發霉了，為了應急，就去買了吊掛式的除濕袋放在衣櫃裡。貼文一出後，立刻引起網友討論。





女大生宿舍潮濕到衣櫃發霉用「這一物」救急 網曝「過來人實測結果」：這招更有效

一名網友分享住處因氣候潮濕導致衣櫃發霉，為了應急去買了除濕袋來用，沒想到才放7天就累積這麼多水。（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友於本月9日，在Dcard上分享了一篇以「現在還有人在用衣櫃除濕袋嗎？」為題的文章。內文提到，因為最近幾天都在下雨，自己所住的宿舍潮濕到連衣櫃都開始長霉了，但考量到宿舍的空間坪數小，再加上自己有預算上的限制，只能先應急購買「吊掛式除濕袋」放在衣櫃裡，原po還放上除濕袋使用第7天的照片，並驚訝表示：「想到放一個禮拜就這麼多水！」。

女大生宿舍潮濕到衣櫃發霉用「這一物」救急 網曝「過來人實測結果」：這招更有效

台灣的氣候潮濕，不少網友表示，最有效的除濕方法還是得倚賴除濕機。（示意圖，非關本新聞事件／ 民視新聞網資料照）

貼文一出，不少因氣候潮濕的「受害者」也來留言區給出自身建議，「建議買盒裝的，然後再買補充包，這個我之前用過，有一次滴水，滴在衣櫃哈哈哈哈」、「吊掛式的容量最小，你要不要考慮盒裝的」、「原本是用這種，但是爆掉過一次以後就改用盒裝的」，還有網友表示，這種除濕袋裡的液體有腐蝕性，可能會有安全上的疑慮，不建議使用這種除濕袋。但也有網友認為，台灣的氣候濕度高，除濕袋能發揮的作用有限，最有效的方法還是買一台除濕機才能有效解決。

