驚！川普大砍減肥藥價 藥廠高層在白宮記者會中突昏倒

美國總統川普在本月6日與藥廠達成協議，幫括禮來與諾和諾德，同意大幅降低人氣減肥藥的價格，川普也在白宮辦公室召開記者會。不過就在記者會途中，諾和諾德的高層主管芬德萊（Gordon Findlay）突然暈倒，嚇壞現場所有人。

當時在記者會中，美國醫療服務中心副主任克隆普（Chris Klomp）在最後致詞時，站在後方的芬德萊開始出現重心不穩的狀態，克隆普發現後也馬上說了一句：「你還好吧？」但芬德萊沒有回答，之後更整個人癱下去，旁人見狀後也立刻將他攙扶，最後協助他躺在地上。川普則是從椅子上起來，查看狀況，但隨後有白宮人員立刻進行後續處理。

這時記者會也被迫中斷，記者們被請出辦公室。事後川普回應稱，克隆普後來被送醫治療，目前狀況穩定良好，他持續接受醫師的照護中。

其實今日的記者會，是川普宣布與藥廠談妥，讓部分在市面上較為暢銷的減肥藥，可以大降價。過去聯邦醫療保險被禁止報銷減肥藥，不過川普與禮來及諾和諾德達成協議，將讓聯邦醫療保險和醫療補助受益人，從明年起開始享有折扣，降低GLP-1類藥物的價格和使用門檻。川普政府也將在明年1月推出名為「TrumpRx.gov」的網站，讓消費者直接以折扣價購買這些藥物。川普也稱，過去這些減肥藥，每月會讓民眾花費超過1000美元，但未來將會降至350美元。



