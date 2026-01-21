驚！川普空軍一號驚傳故障 急返航原因曝光

川普空軍一號驚傳故障，急返航原因曝光。（翻攝自白宮臉書）

美國總統川普於當地時間20日搭空軍一號專機，預計將前往瑞士參加世界經濟論壇，沒想到航班起飛後不久卻突然返美，對此，白宮表示，原因是「輕微的電力故障」。

綜合外媒報導，白宮新聞秘書卡洛琳（Karoline Leavitt）對隨行的記者說明，機組人員在發生問題後，空軍一號便立刻改道返回馬里蘭州的安德魯斯聯合基地。

卡洛琳說，川普與其他的訪客將會登上另外一架飛機，繼續前往瑞士的行程。卡洛琳還開玩笑說，聽到電力問題，「卡達贈送給川普的那架專機，現在聽起來好多了」。

在川普的「併吞格陵蘭」言論後，歐美緊張關係之際讓這個經濟論壇備受矚目，也因為這次飛機的問題，讓川普預定的行程因此而延期。

