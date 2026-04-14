驚！帕金森氏症發病率「台灣高出日本2倍」 研究揭關鍵

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一項日本跨國研究揭露，台灣人的帕金森氏症發病率約為日本人的2倍。食安專家韋恩在部落格「韋恩的食農生活」引述該研究指出，儘管台日兩國地理位置相近、遺傳背景相似，但飲食結構差異導致腸道菌相組成大相逕庭，進而影響神經系統健康。

帕金森氏症是一種神經退化疾病，多見於中老年人。 （圖／Photo AC）

根據日本的腸道宏觀基因組對比研究，台灣人的腸道中負責製造短鏈脂肪酸與維生素B群的細菌基因，明顯少於日本人。韋恩指出，「台式西化飲食」正在削弱腸道對神經系統的保護力。他進一步說明日式飲食的保腦機制，強調飲食中豐富的膳食纖維可幫助滋養益生菌，進而產生丁酸，用於修復腸道黏膜、降低腸漏，進一步抑制神經發炎、預防大腦退化。

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研究直指造成差異的主因在於台灣飲食結構的改變。近30年來，台灣飲食高度西化，高脂肪、高動物性蛋白攝取過量，加工食品增加、膳食纖維下降，導致台灣人腸道充斥著擬桿菌，卻喪失了產生保護性代謝物的能力。

日式飲食之所以能保護腦部健康，關鍵在於其膳食纖維含量豐富，能有效滋養腸道益生菌。 （圖／Photo AC）

韋恩強調，日式飲食之所以能保護腦部健康，關鍵在於其膳食纖維含量豐富，能有效滋養腸道益生菌。相比之下，台灣民眾因飲食習慣改變，不僅攝取過量的動物性蛋白和脂肪，加工食品的比例也大幅增加，導致膳食纖維攝取不足。

這樣的飲食模式使腸道菌相失衡，益生菌減少，進而影響短鏈脂肪酸和維生素B群的生成，最終對神經系統造成傷害。 該研究成果提醒台灣民眾，改善飲食結構、增加膳食纖維攝取，並減少高脂肪、高動物性蛋白的過量攝入，對維護腸道健康、預防神經退化疾病具有重要意義。

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