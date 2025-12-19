驚！幼兒體內驚藏96種毒物 醫示警塑膠品「玩具、乳液都中」

你能想像嗎？幼兒體內竟藏有多達96種不同的有害污染物及化學物質！研究指出，這些毒物來自日常生活中常見的玩具、盥洗用品、服裝、乳液等物品。江守山醫師強調，家長若想減少孩子接觸這些有毒物質的機會，除了勤洗手、使用空氣清淨機外，避免使用標示「3、6、7」的塑膠製品也是關鍵防護措施。

美國一項研究針對201名年齡介於2至4歲的幼兒進行尿液檢測。結果顯示，這些兒童體內含有多達96種不同化學物質。 （示意圖／Pixabay）

根據《壹蘋新聞網》報導，江守山醫師說明，美國加州大學戴維斯分校、加州大學舊金山分校等研究機構的研究人員，針對201名年齡介於2至4歲的幼兒進行尿液樣本收集與檢測。結果顯示，這些兒童體內含有多達96種不同化學物質，其中許多物質與激素和大腦紊亂有關，不僅影響發育，同時也會造成日後學習問題。

檢測數據進一步揭露，至少有5名兒童體內含96種化學物質，超過一半幼童體內含48種化學物質，超過90%幼童體內含34種化學物質。值得關注的是，這些化學物質包括目前尚未被納入國家健康調查（例如：美國國家健康與營養調查）追蹤的九種化學物質。

研究人員調查發現，兒童時期接觸的常見環境化學物質種類繁多。包括用於個人護理產品、家居用品、玩具、食品包裝等塑膠製品中的鄰苯二甲酸酯及其替代品；常用於化妝品、乳液、洗髮精、藥品中的對羥基苯甲酸酯；存在於塑膠容器中的雙酚類物質，例如：BPA和BPS；用於農產品、豆類、穀物的殺蟲劑；以及用於家具、服裝、寢具的阻燃劑。

兒童時期接觸的常見環境化學物質種類繁多。包括用於個人護理產品、家居用品、玩具、食品包裝等塑膠製品。 （示意圖／Pixabay）

研究人員表示，兒童時常透過飲食、飲水、呼吸室內外空氣、接觸受污染表面等日常活動接觸這些環境化學物質。雖然想完全避免接觸所有化學物質和污染物是不可能的，但家長仍可透過遵循一些簡單原則，來幫助減少接觸這些物質的機會。

研究人員建議的防護措施包括：選擇不含鄰苯二甲酸酯、對羥基苯甲酸酯、香料等產品；避免使用標示#3、#6、#7的塑膠製品，因為這些可能含雙酚A（BPA）或類似化學物質；經常洗手，尤其是在吃飯前；保持室內通風並使用高效能空氣濾清器（HEPA）；食用前徹底清洗農產品或購買有機食品。

