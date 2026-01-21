驚！廂型車載病患「沒關車門」 診所：有安全措施

台東縣 / 綜合報導

台東縣卑南鄉賓朗路段今(21)日發生一起危險載運行為，有民眾拍下，一輛廂型車後車門沒有關，大喇喇的開在路上，而後方竟還載著兩名病患，讓目擊民眾嚇壞了，對此洗腎診所的人員則解釋，兩位病患都是因為身體不適，無法坐前座，司機才會將病患挪到後車廂位置，安全措施都有做好，但危險行為其實已經觸法，警方表示，駕駛上路但車門打開，已違反道交條例，可處新台幣3千元以上1萬8元以下罰鍰。

民眾開車上路，沒想到前方一輛廂型車，後車門竟大喇喇敞開，但放慢畫面仔細看...，車內放置兩輛輪椅，上面坐著兩名年邁病患，讓目擊民眾捏把冷汗。

目擊民眾說：「我早上要去送櫃子的路上遇到，他的後面門沒關，很恐怖。」危險載運行為發生在，21日台東縣卑南鄉賓朗路段，目擊民眾說在送外送時，看到這輛廂型車後車門大開，讓民眾不敢超車，就怕一個急煞或這轉彎，後果恐怕不堪設想，而這輛車來自這間洗腎診所。

診所車輛管理人林先生說：「因為他(司機)本身也是我們洗腎的病人，我們老闆也是請他來當我們的臨時代班司機，(司機覺得)只要那個輪椅推上去，應該可以載回來，但是他後座蓋不住，其實我們有請他在那邊，等我們另外一台車去支援，(司機)就偷偷的開，搞得我們也是很頭痛。」

診所人員解釋，標準流程是將輪椅病患攙扶到前座乘坐，在將輪椅收起放到後車廂位置，以繩索固定輪椅，這次兩位病患都是因為身體不適，無法坐前座司機才會挪到後車廂位置，但安全措施上一個也沒少。

診所車輛管理人林先生說：「真的無法上車(前座)，我們會給他固定，綁在你的輪椅手把上，然後前後輪椅(輪子)固定。」但司機為了貪圖一時方便，不關後車門就上路，其實已經觸法。

台東縣警局交通隊組長張峻翔說：「該車駕駛後車門未關，駕駛上路有違反道交條例第30條等相關情事，可處新台幣3千元以上1萬8元以下罰鍰，如果造成事故的話，要負過失傷害刑事責任，並吊扣駕照1年，致人重傷，或死亡者吊銷其駕駛執照。」廂型車違規上路，好在沒發生任何傷亡，行車安全無小事，尤其載送行動不便者，更要小心謹慎。

