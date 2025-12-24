驚！張文符合「好房客定義」一堆房東怕爆 房產專家示警：必做2動作「風管」

張文在租屋處縱火，警方5分鐘後到場滅火。北市警提供



27歲張文行兇釀成4死11傷，但他除了闖北捷隨機殺人，還在租屋處縱火，造成財損。許多房東近日也在互相討論，因為從媒體報導中張文這名租客「看起來很正常」，也準時繳交房租，符合外界「好房客」的定義。對此，房產投資專家「喬王」發文示警，多數房東對「好房客」的定義通常是「安靜」「準時交租」，但卻忽略2個篩選動作。

喬王在臉書粉專「喬王的投資理財筆記」發文，看了鄰居與警方對張文租屋的說法，喬王說讓他背脊發涼，因為雖然這不是房東能阻止的悲劇，但房東可以選擇「避險」，這起事件中，租賃關係一旦成立，鑰匙交出去，房東能做的事其實非常有限，房東唯一能掌握的「選擇權」， 只存在於一個時間點。

喬王也提醒房東們，在出租之前要嚴格篩選，有2個最基本但常被忽略的篩選重點，「職業與收入，一定要看」，這並非歧視，這是在任何風險評估裡，穩定的職業與收入，本來就是最基本的安全因子就像銀行審核貸款一樣，這也無關道德審判，而是最基本的風險管理。喬王就問，連銀行都不敢借錢的人，「你為什麼敢把幾百萬的房子交給他？」

張文隨機殺人案，遭縱火的長安東路一段75號後方雨棚。廖瑞祥攝

喬王最後提醒房東，「通緝犯資料平台，真的要查」，很多房東不知道，政府其實有提供「通緝犯資料查詢平台」，這也是許多專業房東及包租代管公司，在出租前必做的功課，而且這個平台提供4種查詢管道，用途其實不太一樣，但最適合廣泛查詢的是第四種平台「查捕逃犯網路公告查詢」。

喬王提到，以這次的事件為例，前三項都查不到這起事件的嫌犯資料，但透過「查捕逃犯網路公告查詢」，就能查到張文的名字，只要再加上身分證字號，就能精確比對成功，這些工具都是在幫助「租賃關係成立前」，決定要不要把風險帶進來。

喬王文末也強調，房東事前多看一眼職業與收入、多花幾分鐘查詢公開平台，並不是冷血或多疑，而是誠實地承認，房東能掌握的真的只有那麼多。他更直言，先保護好自己的資產，在有餘力的情況下再保護這個社會，這才是成熟房東該有的風險管理態度。

