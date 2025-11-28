中部中心/李文華 彰化報導

彰化市重要幹道，曉陽地下道，今天（28日）凌晨，有一輛大貨車行經便道時，擦撞到了木質護欄，導致大木棍從天而降，砸向下方的機車道，還好當時沒有機車經過，否則後果不堪設想！貨車闖禍後卻沒下來，而是自行開走，公所將對肇事駕駛求償10萬元。





驚！彰化曉陽地下道貨車撞斷護欄 大木棍"從天而降"砸機車道

彰化曉陽地下道護欄被撞斷。(圖/李文華攝)

看看監視器畫面，在黑夜之中，有一輛貨車，左轉過去，接著換個角度看，就有一些物體，飛落下來，再換個民眾拍攝的畫面，這名幸運沒被砸中的騎士，他回過頭來，用腳把這些障礙物，踢到旁邊去，以免其他不知情的騎士，視線不良撞上去！到底貨車跟障礙物有什麼關聯？把畫面調出來，再看一次，當貨車左轉之後，後車箱摩擦到了，位在車身左側的護欄，護欄最上方被撞壞了，往下砸往機車道！

彰化曉陽地下道護欄被撞斷。(圖/李文華攝)案發在28日凌晨12點半左右，地點在彰化市曉陽路，曉陽地下道，天亮了看個清楚，公所已經在事發地點，圍起封鎖線，原來是最上方的木質護欄被撞斷！後車箱弄斷護欄時，肇事駕駛都沒發現嗎？貨車就這樣離開了現場！

大木棍從天而降時，幸好下方沒有機車經過，否則後果不堪設想。警方調閱週邊監視器，通知肇事駕駛到案說明。





原文出處：驚！彰化曉陽地下道貨車撞斷護欄 大木棍"從天而降"砸機車道

