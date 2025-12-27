驚！彰化花壇自來水管線爆裂路面噴水 急叩水公司搶修

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉縣道彰員路1段昨天(26日)晚間突然出現積水，經過的用路人都納悶「沒下雨怎會這麼多水？」彰化警分局據報派員現場查看，發現原來是自來水管線爆裂，源源不絕的自來水從路面噴出，積水路面長達20多公尺，立即向水公司通報，派員趕抵現場搶修，解決漏水危機。

彰化警分局昨天晚間9點據報花壇鄉彰員路一段23號前路面積水，經員警到場了解，發現路面有20公尺路面積水情形，路面上有ㄧ小坑洞持續在噴水，研判是水路管線老舊破裂，立即指揮用路人避開積水區通過，並通報自來水公司派人查看維修，解決危機。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄這個「五叉路口」好複雜 道工處:改好了

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

藍領出頭天？頂大畢業轉行水電工月領38萬樂翻

2026元旦新制一次看！ 這些補助不要錯過

