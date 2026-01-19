驚！後備軍人教召未到竟遭起訴 法官逆轉判無罪揭「這盲點」

社會中心／綜合報導

未住在戶籍地導致教召令無法送達，缺席了去年8月的教召，男子遭起訴後法官判無罪。（示意圖／資料照）

許多北漂或外地工作的民眾，常因未居住在戶籍地而漏接公文。一名台東阿評（化名）後備軍人，因未住在戶籍地導致教召令無法送達，缺席了去年8月的教召，遭檢方依違反《妨害兵役治罪條例》提起公訴。不過，法院審理後認為，檢方無法證明被告有「意圖避免召集」的主觀犯意，日前做出一審無罪判決。

判決書指出，阿評原定應於2024年8月19日報到參加教召，但因其早已遷出戶籍地居住，導致召集令被郵局退回，最終未依規定現身。檢方認為，阿評遷移居住處所卻未依規定申報，導致軍方無法通知，顯有「意圖避免召集處理」之嫌。

對此，阿評喊冤表示，自己雖然沒住戶籍地，但仍與家人保持聯繫，平時也會返家；這次單純是因為家人收到公文後疏忽未轉告，絕非刻意躲避兵役。

法官審理後採信被告說法，並在判決中指出重要觀點：現代社會中，民眾因工作、就學等因素，未實際居住於戶籍地的情況相當普遍，遷移住所未即時申報的原因多元（如懶惰、疏忽），不能僅憑「沒住戶籍地」就直接推論是為了「逃避召集」。

法官更進一步強調，教育召集多屬短期性質（5至7天），一般理智的成年人，不太可能為了躲避短短幾天的召集，而甘冒被判刑留前科的風險，刻意遷離住所搞失蹤。由於檢方提出的證據僅能證明「教召令沒送到」，無法證明阿評主觀上有「逃兵意圖」，基於「罪證有疑，利於被告」原則，諭知阿評無罪。

