驚！愛喝「1飲料」 研究證實：禿頭風險暴增
根據統計資料顯示，全球50歲以上半數男性和四分之一女性都有禿頭或髮量稀疏的困擾。現代人生活壓力大，加上遺傳因素影響，掉髮問題已成為普遍現象。近期一項刊登於《營養與健康》期刊的研究，揭露了飲食習慣與掉髮之間的重要關聯。
這項由國外研究團隊進行的系統性回顧，整合了17篇經過同行評審的研究，共納入超過61,000名參與者的資料。研究結果發現，每週攝取超過3500毫升含糖飲料的人，掉髮風險明顯上升，這個現象在男性族群中特別顯著。含糖飲料包括可樂、奶茶等市面上常見的飲品，這些飲料的過度攝取，可能成為加速禿頭的隱藏因素。
研究團隊同時發現，酒精攝取與脫髮及頭髮提前變白有明顯相關性。雖然目前尚未確認兩者間的直接因果關係，但國外學者推測，過量飲酒可能干擾維生素與礦物質的吸收，包括鋅、鐵及維他命B群等重要營養素。酒精也會影響肝臟代謝功能及睡眠品質，導致毛囊受損。此外，酒精引發的慢性發炎反應，長期下來會加速掉髮過程。
在營養素方面，研究發現血液中維他命D濃度與掉髮程度呈現負相關，意即維他命D濃度越低，掉髮情況越嚴重。缺乏鐵質同樣會影響毛囊生長週期，使頭髮提早進入休止期。專家指出，這些證據強烈支持營養狀態不佳會影響髮質與髮量的觀點。
蛋白質的攝取對頭髮健康同樣重要。早期臨床試驗顯示，僅僅兩週的低蛋白飲食就足以讓頭髮髓質變薄、失去光澤。相反地，攝取十字花科蔬菜如花椰菜、青花菜，以及大豆製品的人，脫髮情況則相對較輕。這類食物富含植物雌激素與抗氧化物，有助於維持荷爾蒙平衡與毛囊健康。
臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」日前分享這項研究時指出，想要保持頂上茂盛，在飲食營養上必須做到三個重點。第一是維持足夠的維他命D與鐵攝取；第二是避免過量糖分與酒精；第三則是確保蛋白質充足，並搭配植物性飲食。
專家特別強調，維他命D與鐵的缺乏都可能干擾毛囊的生長週期，使頭髮提早進入休止期。而蛋白質不足會讓頭髮變細、失去色澤，影響整體髮質。營養狀態不佳確實會反映在髮質與密度上。
基於這項研究結果，專家建議民眾應該調整日常飲食習慣。除了減少含糖飲料與酒精的攝取外，也要注意營養素的均衡攝取。每日少喝一瓶飲料，也許明天就可能多留一撮頭髮，這個簡單的改變可能對頭髮健康產生正面影響。
這項涵蓋超過6萬人的大規模研究，為現代人的掉髮問題提供了重要的科學依據。透過飲食調整與營養補充，民眾可以採取積極措施來預防或減緩掉髮問題。專家呼籲，維持健康的生活方式，避免過度攝取含糖飲料與酒精，並確保充足的營養攝取，是保護頭髮健康的關鍵。
