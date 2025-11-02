驚！手機NFC成「任意門鑰匙」 可隨機感應開社區門禁

台北市 / 綜合報導

近期有民眾在社群媒體上發文，說他拿出手機，靠近好幾個社區大樓的門禁讀卡機，竟然大門都能輕易打開，貼文一出立刻引發熱議，擔心自己住家大樓安全，資安專家指出，如果「弱電師傅」安裝時，沒有將讀卡機的預設密碼改掉，就很容易遭到破解進入，專家也提醒，要避免類似問題，一定要將讀卡機的預設密碼改掉，或是換成安全性更高的指紋感應及臉部電子鎖，以保障門禁安全。

民眾說：「我的手機似乎可以打開，很多社區大門，就是感應的東西。」民眾在陌生社區大樓門口，僅靠著自己的手機，輕輕鬆鬆往機器前，逼了一下就可以直接推開門，離譜的是不只這棟社區，男子再次拿出手機，才靠近感應機逼逼一聲，綠燈亮起門打開，不禁讓人擔憂，住家安全是否漏了洞。

其他民眾說：「不管是權限或是雙認證，或是你的識別卡才能進去，那如果你NFC能破解，直接感應進去，那就是這大樓的門禁系統，可能需要做重新的檢視之類的。」

手機NFC功能，如同任意門哪裡都能去，消息一出引發熱議，民眾也很恐慌，但實際測試免驚，並不是無條件都能通行，記者張權說：「以同款機器為例，只要是有經過設定，而且更改過原廠設置的，門禁讀卡機，就不會像影片當中，隨意感應門就打開。」

一般門禁系統裡，會有晶片感應通訊標準，門每個讀卡機出廠都會，預設密碼要是弱電師傅，裝設時沒有更改設定，只要手機裝設模擬NFC行為的APP，經過感應手機發送原廠密碼，大門就可以打開，因此有無更改機器設定，成了家戶安全的關鍵。

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「一定要把預設的，一些相關的一些密碼，做一些更改，然後或是硬體上做一些升級，可以選擇比較有品牌或者是，相對它的晶片是比較高規格的，這樣的一個門禁系統來做一個安裝。」

科技發達人手一機，就怕類似狀況被有心人士發現利用，對社區的住家安全，構成潛在威脅，民眾一定要多加留意，別讓大門形同虛設。

