即時中心／林耿郁報導

日本時間今（20）天凌晨5點35分左右，捷星日本一架從台北飛往大阪的班機，在飛行途中突然出現艙壓系統異常警示，機長緊急降落在關西國際機場，所幸機上186人全數平安，也沒有人出現身體不適。

綜合日媒報導，這架事故班機編號為JJP50，機型為空中巴士A320。台灣時間今天凌晨2點16分，從桃園機場起飛前往大阪。

經過2個多小時的飛行，在抵達四國高知縣室戶岬西南方約75公里處上空時，突然發出客艙艙壓異常警示，機長立即宣布緊急狀態，幸好最終順利在原本的目的地大阪關西空港迫降，無人傷亡。

目前尚不清楚機上有多少台灣乘客；受此意外影響，原訂從關西機場飛往東京成田機場的後續航班宣布取消，相關單位將持續釐清飛機設備異常原因。

原文出處：快新聞／驚！捷星航空桃園飛大阪「客機艙壓異常」 緊急迫降幸無傷亡

