驚！新北男不滿柯文哲交保 嗆要用定時燃燒彈燒法院

新北市鶯歌區發生一起恐嚇公眾安全案件。32歲無業王姓男子因不滿法院以新台幣7000萬元交保前台北市長柯文哲，從今年2月起開始向政府機關發出恐嚇信件。

根據警方調查，王男最初於2月間傳送如何製作計時炸彈、「我也是特別瘋」等內容至總統府信箱，當時即被新北地檢署依恐嚇公眾罪起訴。然而王男並未因此收手，反而變本加厲。7月至9月期間，他陸續6度寄送恐嚇信件至總統府、新北市政府等政府單位。

信件內容包含「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院」、「我會夾帶工業酒精通過安檢進到法院，到時候可有好戲看囉」等威脅性言語，甚至明確揚言將以燃燒彈攻擊雙北市府及新北地方法院。

警方接獲通報後，立即前往王男住處進行搜索。員警抵達現場時，王男大方讓警方進入屋內。警方進門後隨即發現一個大型時鐘以及3瓶裝有工業酒精的瓶子。經詢問得知，王男原本計畫製作汽油彈，但因汽油味道過於濃烈，改以工業酒精替代，準備製作定時炸彈。

三峽分局鶯歌分駐所長徐秉宏表示，警方依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例持有爆裂物等罪嫌，將王男移送新北地檢署偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，王男目前已被裁定羈押。

此案發生在北市發生隨機殺人事件後的敏感時期，社會氛圍緊張。檢警單位表示，對於任何恐嚇公眾安全的行為絕不寬貸，將依法嚴辦到底，維護社會治安。

