驚！新北男喬債務不成「竟拿雙鋸怒砍人」 勸架民眾也遭波及

新北男喬債務不成「竟拿雙鋸怒砍人」，勸架民眾也遭波及。（警方提供）

新北一名張姓男子疑似與被害人辜姓男子因債務償還問題起爭執，張男一氣之下竟拿出鋸子揮砍，就連一旁勸阻的林姓男子也被攻擊，警方到場後當場制止並逮捕犯嫌，全案警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌移送新北地方檢署偵辦並聲押，張嫌裁定羈押。

中和分局今天表示，在昨（7）日15時左右，警方獲報於新北市中和區民德路一帶有人雙手持械，疑似要滋事，立即派遣國光派出所及偵查隊警力趕赴現場處理，當場制止並逮捕犯嫌。

經了解，是張嫌（67歲）疑與被害人辜男（73歲）因債務償還問題起爭執，雙方一言不合，張嫌突自褲子口袋拿出工作用鋸子朝辜男揮砍，在場人林男（60歲）見狀上前勸阻，亦遭張嫌攻擊。

警方現場查扣作案兇器鋸子2把，林男手部受傷由119送至板橋亞東醫院、辜男手部及腿部受傷無需就醫，2人皆無生命危險。全案警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌移送新北地方檢署偵辦並聲押，張嫌裁定羈押。

