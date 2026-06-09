驚！日本絨螯蟹首度檢出戴奧辛與多氯聯苯 食藥署：全數銷毀，即起100%查驗

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本進口絨螯蟹在邊境首度檢出戴奧辛，食藥署9日宣布，上銀國際貿易有限公司在邊境報驗2批各5公斤的日本絨螯蟹，經檢驗其中分別含有戴奧辛及多氯聯苯超標，依規定必須全數退運或銷毀。

食藥署9日上午公布邊境不合格名單有6項，包括有中國的鮮南瓜、孟加拉的芝麻、法國的乾酪、越南的紫米等，分別被檢出有農藥或微生物不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，本次業者報的2批日本絨螯蟹，檢出戴奧辛每克濕重4.5皮克及8.0皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和每克濕重10.1皮克，已超過《食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範》戴奧辛限值每克濕重3.5皮克、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為每克濕重6.5皮克，依規定在邊境都須全數退運或銷毀。

廣告 廣告

劉芳銘表示，日本絨螯蟹和中國大閘蟹是同屬不同種，這是近3年來食藥署第一次在日本絨螯蟹發現有戴奧辛的情形。而近3年日本絨螯蟹報驗輸入63批，檢驗22批，其中只有這2批不合格。

劉芳銘說，即起全面針對日本絨螯蟹調整為監視查驗（100%逐批查驗），期限從即日起至明年6月3日止。中國的中華絨螯蟹因一直有檢出戴奧辛，所以目前仍維持監視查驗。

劉芳銘指出，檢出戴奧辛主因是絨螯蟹是底棲生物，以底泥的水生植物、草類、小型無脊椎動物或有機碎屑為食物，可能土壤有戴奧辛污染，透過食物鏈累積起來，生長環境可能有些問題，所以食藥署一驗到上銀國際貿易有限公司有一批不合格，立刻把第2批也拿去驗，立即管控。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，以往只看到中國來的大閘蟹有戴奧辛，這次是日本的絨螯蟹，戴奧辛被稱為世紀之毒，為人類確定致癌物，半衰期很長，會在環境中長久停留。人體危害主要分成2大方面，短時間內急性暴露會產生急性肝炎、皮膚病變；長時間累積劑量、暴露，則會增加罹癌風險。戴奧辛容易累積在內臟、肥肉中，目前沒有解毒劑，建議多攝取新鮮蔬菜水果，少吃內臟、肥肉。



更多風傳媒報導

