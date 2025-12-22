驚！早餐「牛奶＋蛋」竟超NG 醫示警：害血糖低、效率差

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。(示意圖／pixabay)

很多人不吃早餐，醫師黃軒表示，不吃早餐會害血糖起伏大、中午暴食、胰島素反覆「被強迫加班」、增加心血管與代謝疾病的風險。即使規律吃早餐也要掌握優質碳水、蛋白與蔬果3原則，例如「牛奶＋蛋」組合看似健康，卻因缺乏碳水，易使血糖偏低、專注力下降、腦霧，大幅降低工作效率。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，在醫學上，早餐是指起床後2小時內吃的第一餐，上午10時起床、11時吃仍算早餐，偶爾不吃早餐，身體撐得住，但長期不吃，就會出現中午暴食、胰島素反覆被強迫加班，心血管與代謝風險上升等問題。研究顯示，規律吃早餐者的心血管疾病，及第二型糖尿病風險較低，專注力、情緒穩定度也比較好。

黃軒指出，早餐不僅要吃，還要吃對。必要健康早餐3元素，包括優質碳水、優質蛋白、蔬果，才能扛得住上午、撐到中午。他列舉3種優質早餐。

◆3分鐘快手版：燕麥、牛奶、蛋，再加上番茄或藍莓

◆便利商店版：茶葉蛋、無糖豆漿、全麥飯糰、沙拉

◆減脂友善版：地瓜、蛋、燙青菜、高蛋白優格、少量堅果

