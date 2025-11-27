驚！昆明車站試驗列車轉彎出軌 致鐵軌工人13死2傷

大陸雲南省昆明市一火車站今（27）日凌晨發生重大事故。一列用於檢測地震設備的試驗列車在通過洛羊鎮站內彎道時，撞上進入鐵軌的施工人員，造成11人死亡、2人受傷的悲劇。

圖為洛羊鎮站。（資料照／翻攝微博）

根據大陸官媒《央視新聞》，55537次試驗列車在「正常通過」昆明洛羊鎮站內曲線處時，與鐵軌上的施工作業人員發生碰撞。事故發生後，鐵路部門立即啟動應急預案，並與當地政府共同組織展開人員救治和緊急救援工作。

據稱，目前洛羊鎮站的運輸秩序已恢復正常，傷者救治和相關善後工作正有序進行中，事故的詳細原因仍在調查當中。報導又指，鐵路部門對遇難人員表示沉痛哀悼，同時也向遇難者和傷者家屬表達深切慰問。後續將依法依規對相關責任人實施問責，並汲取教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定。

廣告 廣告

公開資料顯示，洛羊鎮站位於昆明市呈貢區洛羊街道秋錦路，隸屬中國鐵路昆明局集團有限公司。作為昆明站至昆明南站聯絡線中間站，該站連接滬昆高鐵、雲桂鐵路和中越中寮國際鐵路。

甘肅省也曾發生類似事故。2021年6月4日，蘭新鐵路K596次列車在金昌市轄區內玉石站至金昌站區間，與與正在下行軌道的施工人員相撞，造成9人遇難。

延伸閱讀

港大火傷亡慘！婦認屍悲喊「我沒女兒了」 親友鼻酸落淚

宏福苑狂燒一夜44死 賴清德發聲：此時此刻一起為香港祈福

香港惡火似2017年英住宅大火 易燃建材釀禍燒2天釀72死