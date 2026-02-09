驚！桃園機場10分鐘內 3班機高空連喊「Mayday」求救

桃園國際機場昨日下午發生突發狀況，一架德威航空TW687班機自韓國濟州島飛抵桃園，於下午3時52分降落北跑道時，發生右側主輪脫落意外。雖然航機最終安全滑行至停機位，機上人員均安，但跑道上遺留的輪胎碎片，迫使機場基於飛航安全考量，隨即關閉北跑道進行巡檢與清理。

此次北跑道關閉長達1小時40分鐘，期間僅能依靠南跑道維持起降作業。由於事發時段正值航班進出尖峰，機場改以單跑道運作，造成航班調度壓力驟增，多架到場航班被迫在空中盤旋等待。

廣告 廣告

根據「TWSkyWave空中電波」公布的航管通訊紀錄顯示，晚間6時50分後，空中等待降落的航班數量明顯增加。長榮航空BR392班機於晚間6時52分20秒率先向塔台通報燃油緊急狀況，並宣告「Mayday」請求優先降落。不到6分鐘後，長榮航空另一架BR007班機也於6時57分50秒發出相同求救訊號。

晚間7時整，原定6時20分降落的香港航空HX260班機，因長時間無法著陸，在通訊中連續三次呼叫「Mayday」，強調燃油情況迫切。星宇JX1752班機也在晚間6時59分56秒向塔台宣告「Mayday」請求降落。

在航班調度過程中，華航CI131班機機師最後直接以中文向塔台示警，表示最後只能在空中盤旋10分鐘就必須進場，否則將被迫轉降高雄。

桃園機場公司表示，北跑道已於下午5時35分恢復正常起降。初步統計約影響14架航班，其中包含8班到場、6班離場，延誤時間多在20分鐘以內。至於發生燃油緊急狀態的航班，皆在航管人員即時協調與引導下順利降落，未釀成事故。

針對德威航空輪胎脫落事件，桃園機場公司已依規定通報民航局及運安會，後續將針對輪胎脫落原因及當時航班調度情況進行調查，以確保飛航安全。

更多品觀點報導

跨年酒駕撞死清潔員！24歲男竟直奔機場想逃亡失敗

2025全球最繁忙國際航線！桃機搶佔「第1、第9名」

