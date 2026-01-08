驚！桃捷A8「長刀男」闖入？ 警調監視器大反轉

桃園捷運A8商場被指有持刀男闖入，警方調閱後發現民眾拿的是鐵尺。讀者提供



真是太驚嚇！北市去年底才傳出恐怖的隨機殺人命案，社會上更出現不少模仿的文字及留言。沒想到昨天（1／7）又傳出疑似的案件，有民眾表示，在桃園捷運A8環球購物中心用餐時，竟看見一男子疑似拿「30公分長刀」衝入賣場大叫，趕緊上網發文提醒。對此，桃園警龜山分局表示，調閱監視器後，發現民眾是拿鐵尺，表示會加強巡邏。

一位民眾昨晚於社群平台threads上發文表示，昨晚7時30分和家人吃完晚餐後，到桃園環球A8一樓櫃台折抵完停車費，就看到一名男子自門口衝進來大罵，而男子竟拿出「一把30公分左右的刀子」，快速往手扶梯二樓上去。

桃園捷運A8商場被指有持刀男闖入，警方調閱後發現民眾拿的是鐵尺。讀者提供

目擊民眾表示，第一次遇到有人在面前拔刀，若該名男子當場砍人可能很難躲掉，「不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷。」

對此，龜山分局回應，昨晚7時30分於復興一路A8購物商場有男子持刀揮舞案，經查，該時段未曾受理民眾報案。後續詢問現場相關人員，確認監視器後發現，當時僅有一位民眾攜帶鐵尺進入商場。

警方也確認監視器後沒有發現相關可疑人物及任何恐慌情事，目前加強與商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，若發現不法，將依法究辦。

