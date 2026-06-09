驚！歌手演唱途中遭遞「不明液體」 畫面曝光喊話當事人出面
【緯來新聞網】擁有「龍喉歌姬」美譽的雙語歌手余秀娟，5月23日於新莊「海大王」歌廳登台，深情演唱在抖音三個月就衝破1.35億點聽的歌曲〈我該如何忘了你〉。未料團隊事後回看現場錄影畫面時，發現一名身穿白衣的壯碩男子突然手持來路不明的飲品上舞台邊接近她，所幸余秀娟當下保持冷靜並禮貌婉拒。然而，影片記錄下的不明互動，仍讓團隊感到相當不安。
歌手余秀娟日前於新莊海大王歌廳開唱，現場錄影拍下不明白衣男子登台遞飲料的畫面，團隊目前已保存證據並對外尋求線索以釐清真相。（圖／百福銓盛娛樂提供）
現場畫面顯示，該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談，遭婉拒下台後又返回原處與該女子再度私語。男子上台前後兩度與同一人接觸，其登台動機與飲品成分皆無從得知。對此，余秀娟團隊高度重視並已完整保存影像，正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾或知情人士能主動提供線索，也盼當事人主動出面說明，以釐清整起事件的來龍去脈。
余秀娟當下保持冷靜並禮貌婉拒不明飲料。（圖／百福銓盛娛樂提供）
余秀娟對此表示，自己演出時一向專注於音樂與歌迷互動，相信絕大多數觀眾都是出於善意，但也呼籲大家尊重表演秩序與舞台安全，避免脫序行為。余秀娟當年因獲得「江蕙盃全國歌唱大賽」冠軍而獲封「小江蕙」，近年重返歌壇並在音樂製作人廖偉志的打造下成功轉型為國台語雙聲帶歌手，新歌〈世間有真愛〉更名列KTV排行前茅。如今在演出現場遭遇突發安全疑雲，也讓外界更加關注藝人的表演安全議題。
更多緯來新聞網報導
《器子》貴族三人組合體 黃禮豐被婁峻碩推倒內心委屈想哭
金曲37／超豪華表演嘉賓曝光！「歌后團」莫文蔚、田馥甄、孫淑媚全來了
其他人也在看
視傅子純為弟弟！侯怡君聞噩耗「淚水止不住」 罕吐真情：我們晚點見
46歲演員傅子純7日驚傳離世，初步傳出因急性血癌病逝，消息震驚演藝圈。他過去以《新兵日記》楊海生一角走紅，憑藉陽光帥氣形象與精湛演技，成為本土劇當家小生，也陪伴許多台灣觀眾走過青春歲月。對此，罕見在社群分享個人情感的侯怡君，忍不住發聲悼念，直喊「太心痛了」。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
72歲陳盈潔人生倒數！胡瓜爆「10年沒聯絡」內幕
娛樂中心／王妤倢報導現年72歲的資深台語歌后陳盈潔，過去因教唆偽造有價證券罪遭判刑定讞，並於2023年入獄服刑。怎料入獄後她的健康狀況頻頻亮起紅燈，陸續爆出急性腎衰竭、敗血症等多種重症保外就醫，期間甚至一度誤傳死訊，引發外界高度關切。不料，近日陳盈潔的身體狀況再度急轉直下，甚至傳出後事已安排妥當的消息。對此，綜藝大哥胡瓜今（9）日聽聞噩耗後感到相當震驚，除了首度透露兩人長達10年沒有聯絡的內幕外，更公開點名音樂人許常德，喊話他「出面做1事」。
陳明真突剪去長髮照樣美 「放下執著」吐心境
女星陳明真出道30多年，最初以歌手身分出道的她後來跨足演員領域，近來主演電影《農曆三月二十三》，飾演專門收留中輟生的劇團團長。
爆秘戀徐至琦！郭鑫首鬆口「揭兩人真實關係」 認了：她一直是我的女神
郭鑫近日遭爆與徐至琦私下約會、互動密切，女方日前出席活動時坦言仍在認識階段，並鬆口表示「對方有主動」，讓緋聞持續延燒。對此，郭鑫9日出席電影《腎上腺母侵》首映會時首度回應相關傳聞。
鄭琇月消失的遺物「一直都在身上」！愛女何以奇傻眼：4雙眼睛都沒看到
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導資深歌手鄭琇月唱紅〈白色的愛〉，日前傳出過世的消息，享壽69歲，女兒何以奇6日發文提到，媽媽長期配戴在手上的玉手鐲不見...
《五燈獎》廖偉凡現蹤捷運！67歲最新樣貌曝光
娛樂中心／張景竣報導經典歌唱節目《五燈獎》主持人廖偉凡，過去曾在中國發展近20年，疫情返台後淡出螢光幕，並已低調轉行擔任生技公司顧問長達6年，變身年薪300萬的上班族。不料日前他突在台北捷運松江南京站遭到民眾「野生捕獲」， 67歲的他不僅體態硬朗，一身白襯衫配黑寬褲的日系紳士穿搭更是有型吸睛，意外曝光了最新近況。
陳盈潔生命倒數！胡瓜當過她伴舞 得知近況嚇傻「這麼嚴重」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC舉行，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
影/新竹便當店氣爆災區近距離直擊！居民懼：這裡是地獄嗎
新竹市高翠路今（9日）凌晨發生的嚴重氣爆，釀成5人送醫其中3人命危，目前現場全部封鎖，居民也拍下氣爆後沒多久的驚悚現場po上網，恐懼直呼：「這裡是地獄嗎？」
張學良臨終吐露：被蔣介石扣押時，救他命的其實不是宋美齡
歷史的塵埃裡，總埋藏著不為人知的深情與秘密。許多年來，民間流傳著一個說法：西安事變過後，少帥張學良遭到蔣介石長期軟禁，全靠與他交情匪淺的蔣夫人宋美齡多次出面力保，才得以在刀光劍影中活了下來。這個說法流傳了半個多世紀，幾乎成為歷史的定論。然而，歷史的真相往往在生命落幕時才肯揭開面紗，張學良臨終吐露，當年被蔣介石扣押時，救他一命的其實不是宋美齡，而是那個被他辜負了大半輩子的原配髮妻于鳳至。（唐家興）
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
秀英、鄭敬淏「交往14年」認分手！原因曝光」
娛樂中心／劉詩婕報導南韓演藝圈知名情侶檔、演員鄭敬淏與崔秀英愛情長跑多年，一直被視為演藝圈的模範伴侶，沒想到如今傳出分手消息，引發外界震驚。兩人自2012年爆出戀情後，於2014年透過經紀公司正式認愛，攜手走過14年風風雨雨，期間感情穩定，甚至多次被外界看好有望步入婚姻。未料韓媒今（9）日曝光雙方經紀公司說法，證實兩人已結束戀人關係。消息一出立刻掀起熱議，不少粉絲難掩錯愕與不捨，紛紛留言表示「原本以為一定會等到他們結婚」、「連他們都分手了，真的太意外」，相關話題也迅速登上社群討論焦點。
一口氣灌飽！全台水庫「大解渴」進帳逾1.8億噸
生活中心／李明融報導中南部旱象終於有解，全台水庫迎來及時雨一口氣「大補血」！隨著強烈鋒面接近及西南風大肆增強，連日超狂梅雨猛烈狂炸全台，不僅為多地帶來豐沛雨水，更讓原本乾涸見底的多座水庫笑納驚人入流量。根據經濟部水利署最新統計，截至今天下午3時，這波降雨預估將能為全台水庫一口氣提供高達1.8億噸的驚人水量，全台水情正式迎來大解渴。
毒駕輾斷警所長雙腿「無保請回」掀眾怒！彰化市長不滿出手 地院急發聲
彰化縣警察局埔鹽分駐所所長陳國銘日前追捕28歲施姓毒駕嫌犯時，遭對方駕車衝撞，雙腿慘遭車輪輾斷重傷送醫。然而，施嫌移送後，彰化地方法院以「無法確認故意衝撞」為由，裁定「無保請回」，引發外界譁然。對此，彰化市長林世賢將向監察院提出陳情與檢舉，期盼透過制度檢討，守護社會安全與司法公信力；彰化地院則是發出聲明，回應外界質疑。
被前輩酸：沒毛不值錢！港星張衛健揭「光頭之謎」自曝片場下跪內幕
在華語影視圈中，只要提起最經典的「孫悟空」，許多人腦海中第一個浮現的絕對是轉動金箍棒、靈氣逼人的張衛健。然而，這位昔日的電視台當家小生，後來卻以招牌的光頭造型深植人心。近日香港娛樂訪談節目《一週星星》播出最新一集，張衛健面對老友鍾澍佳的尖銳提問，首度大方撕開當年的排擠與辛酸。這場訪談不僅讓港星張衛健解「光頭之謎」自曝片場下跪內幕，更讓無數觀眾看見了他光鮮亮麗背後，令人動容的韌性與骨氣。(唐家興）
胡瓜67歲生日收到2千萬驚喜大禮 神秘金主身份曝光了
由綜藝天王胡瓜發起並領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於9月26、27日前進台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定場，兩天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸演出。剛歡度67歲生日的胡瓜今天與康康、翁立友、賴慧如、曾心梅等藝人出席記者會，他的愛女小禎也將加入主持陣容，父女有望同台高歌。
網紅多米多羅狂酸作品空洞黃山料遭公審 前總統跟風發諧音梗
曾連續3年霸榜誠品暢銷冠軍的34歲作家黃山料，最近又成了公審話題。YouTuber「多米多羅 Domidolo」看完他的6本著作後，忍不住開砲狂酸內容空洞、文字蒼白，甚至給出0分評價。影片中直指書裡充滿刻意留白與邏輯矛盾的偽名言，根本是在浪費紙張，這番犀利批評讓影片迅速爆紅，瀏覽人次突破100萬，在網路上掀起一陣不小的議論波瀾。
黃仁勳登韓綜「仁勳鼻」成焦點 命理師驚嘆：統治帝國之相！
AI教父、輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日首度登上韓國人氣談話節目《劉 Quiz on the Block》，意外帶起一波「面相話題」。節目特別邀請韓國命理師替他看相，直指他鼻相非凡，象徵「一生財富源源不絕」，甚至被形容為能號令商業帝國的「巨商之相」，在古代相書中更被視為「統治帝國的象徵」。
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
北市大安區知名湯包店惡火狂燒！越南留學生備料遇劫插管治療中
台北市大安區樂業街今（9）日凌晨驚傳火警！一間在當地小有名氣的湯包店，清晨4時30分許突然竄出猛烈火勢，濃煙瞬間灌滿整棟大樓。當時一名25歲越南籍阮姓留學生正在店內備料，疑似發現火勢後急忙從側門逃生並大喊救命，但仍遭火焰灼傷及濃煙嗆傷，送醫後目前插管治療中，所幸尚無傷命危險。