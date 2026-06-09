驚！歌手演唱途中遭遞「不明液體」 畫面曝光喊話當事人出面

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【緯來新聞網】擁有「龍喉歌姬」美譽的雙語歌手余秀娟，5月23日於新莊「海大王」歌廳登台，深情演唱在抖音三個月就衝破1.35億點聽的歌曲〈我該如何忘了你〉。未料團隊事後回看現場錄影畫面時，發現一名身穿白衣的壯碩男子突然手持來路不明的飲品上舞台邊接近她，所幸余秀娟當下保持冷靜並禮貌婉拒。然而，影片記錄下的不明互動，仍讓團隊感到相當不安。

歌手余秀娟日前於新莊海大王歌廳開唱，現場錄影拍下不明白衣男子登台遞飲料的畫面，團隊目前已保存證據並對外尋求線索以釐清真相。（圖／百福銓盛娛樂提供）

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現場畫面顯示，該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談，遭婉拒下台後又返回原處與該女子再度私語。男子上台前後兩度與同一人接觸，其登台動機與飲品成分皆無從得知。對此，余秀娟團隊高度重視並已完整保存影像，正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾或知情人士能主動提供線索，也盼當事人主動出面說明，以釐清整起事件的來龍去脈。

余秀娟當下保持冷靜並禮貌婉拒不明飲料。（圖／百福銓盛娛樂提供）

余秀娟對此表示，自己演出時一向專注於音樂與歌迷互動，相信絕大多數觀眾都是出於善意，但也呼籲大家尊重表演秩序與舞台安全，避免脫序行為。余秀娟當年因獲得「江蕙盃全國歌唱大賽」冠軍而獲封「小江蕙」，近年重返歌壇並在音樂製作人廖偉志的打造下成功轉型為國台語雙聲帶歌手，新歌〈世間有真愛〉更名列KTV排行前茅。如今在演出現場遭遇突發安全疑雲，也讓外界更加關注藝人的表演安全議題。

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