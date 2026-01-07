驚！每天一杯含糖汽水讓你老4.6歲 傷害等同天天抽菸
食品安全專家韋恩近日引述一項重要研究指出，含糖碳酸飲料對人體老化的影響已達到令人憂慮的程度。這項由加州大學舊金山分校醫學院研究團隊所進行的大規模調查，針對超過5千名美國健康成年人的飲食習慣進行深入分析。
研究團隊檢測受試者的白血球端粒長度，並與其含糖飲料攝取習慣進行交叉比對。端粒位於染色體末端，具有保護染色體的重要功能，會隨著細胞分裂與年齡增長逐漸縮短，因此被醫學界視為評估生理老化的關鍵指標。
根據研究數據顯示，美國成年人平均每日飲用約1.5份含糖碳酸飲料，每份定義為8盎司，相當於226.8公克。這個攝取量已經超過美國心臟醫學會所建議的每日添加糖攝取上限。研究發現含糖碳酸飲料的攝取量與端粒長度呈現明顯的負相關，飲用量越多，端粒縮短的情況就越嚴重。
進一步的分析結果顯示，每天多喝一份8盎司的含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加1.9歲的生理年齡。若換算成市面常見的20盎司大杯飲料，約567公克或570毫升的份量，等同於讓身體每天提早老化約4.6歲。研究指出，超過20%的美國成年人每日攝取的含糖碳酸飲料量已達到或超過這個程度。
研究團隊特別強調，含糖碳酸飲料對端粒長度的影響幅度與抽菸造成的傷害相當。醫學研究已證實，抽菸會明顯縮短端粒長度，對生理老化的影響約等於讓人體老化4.6歲。這項發現顯示，天天飲用一大杯含糖汽水對細胞老化造成的傷害，已經接近每日抽菸的危害等級，值得民眾高度重視並調整飲食習慣。
其他人也在看
下船人間蒸發！2中國客免簽入境韓國竟失聯
[NOWnews今日新聞]有兩名中國遊客在1日當天經由仁川港免簽入境之後，隨即失聯。目前韓國出入境管理當局已展開調查，確認其所在地。由於中國免簽入境韓國可停留15天，目前尚無法判定非法滯留。綜合韓聯社...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
中共對台關鍵基礎設施網攻「日均263萬次」，能源醫療成重點攻擊目標…國安局揭4大網攻手法
中共網軍對我國關鍵基礎設施發動網路攻擊的駭侵手法不斷翻新，根據國安局最新報告指出，常見手法包含攻擊軟硬體漏洞、DDoS、社交工程攻擊及供應鏈攻擊等，其中以軟硬體漏洞攻擊案件最多，超過5成，顯示中共積極擴充「漏洞武器化」的技術能量。今周刊 ・ 1 天前 ・ 1
輝達超級電腦Vera Rubin全面量產 黃仁勳CES記者會 (圖)
輝達執行長黃仁勳在CES國際記者會表示，預期今年與台積電的合作規模非常龐大。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬天狂沖熱水超傷皮膚？醫師曝這動作越洗越癢
生活中心／杜子心報導天氣一轉冷，不少人第一件事就是把洗澡水調到最熱，希望洗個熱水澡暖身又放鬆，但這樣真的對皮膚好嗎？林口長庚醫院風濕過敏免疫科粉專提醒，冬天洗澡水溫過高，反而可能讓皮膚越洗越乾、越洗越癢，尤其本身有皮膚疾病的人更要特別小心，別讓一個日常習慣成為刺激皮膚的隱形兇手。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
外送員專法三讀 洪申翰籲平台業者展開雙向對話
（中央社記者吳欣紜台北7日電）外送員專法昨天三讀通過，勞動部長洪申翰今天說，外送員與平台業者雙方信任薄弱是討論過程最大障礙，專法已三讀，籲業者展開誠懇雙向對話，信任非砸錢、找明星代言可換到。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
不怕冷不等於健康？醫揭科學4大真相：6族群不適合冬天短袖派
不怕冷不等於健康？醫揭科學4大真相：6族群沒有保暖本錢造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
英相：若俄烏停火後擬派兵赴烏克蘭 將提交國會表決
（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決。中央社 ・ 15 小時前 ・ 3
長廣承銷價訂125元 明天爲公開申購最終日 抽中一張賺15萬元
長廣精機將在 2026 年 1 月 16 日上市掛牌，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 5760 張，並在今日開標，最高得標價格爲 210 元，最低爲 182.55 元，承銷價 125 元，6- 8 日辦理公開申購，12 日抽籤。鉅亨網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
旅遊不便險設投保上限 一人最多僅能購買2張
4月起出國投保旅遊不便險每人最多限購2張，給付金額統一規範(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李在明：中方「限韓令」有望逐步得到化解
韓國總統李在明7日在上海對中國「限韓令」表示，預計相關問題有望循序漸進地得到解決。中時財經即時 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
1盤200元炒菠菜驚見蝸牛 業者致歉：會加強訓練
高雄市 / 綜合報導 有消費者，昨(6)日前往高雄左營知名小籠包店，購買一份要價兩百多塊的炒菠菜，沒想到回家準備享用，卻發現菜上有隻小蝸牛，甚至有疑似未清洗乾淨的泥土，覺得食安出現問題而PO文。對此，業者致歉，坦承清洗過程確實不夠嚴謹，將會加強員工訓練；而衛生局接獲消息後，派員稽查，表示一旦有違規將限期改善，若後續稽查仍有同樣情形，將依食安法，進行開罰。翠綠菠菜經過大火快炒後，色澤顯得油亮，同時帶有陣陣香氣，吸引民眾味蕾，不過有消費者，買了一份菠菜後，回到家卻發現出現黑黑的一點，仔細一看，竟然是隻蝸牛，一旁還留有泥土，但這店家竟然還是，高雄左營知名的連鎖小籠包店。當事消費者說：「吃一口的時候翻動看到的，因為我家距離那邊還有一點距離，所以我也沒有特別帶回去跟他們講這樣子。」原來6日，消費者到小籠包店外帶，要價200多元炒菠菜，卻發現有蝸牛及泥土情形，將過程PO上網，質疑食安出現漏洞，並表示，沒有向店家反映只是抱怨一下。民眾說：「就是我會拿來換或者是說我就不要再來，那我不會在網路上就是有點就是抱怨這樣，因為確實解決不了問題。」民眾說：「這樣就代表他們那個蔬菜是有機的，就是沒有農藥。」針對品管出現漏洞，業者也致歉，坦承清洗過程有疏漏，未來將會加強教育訓練。業者說：「去清洗的時候沒有確實留意到，會持續加強員工的教育訓練。」至於衛生局接獲消息後，今(7)日一早，也派員前往稽查，表示，如果業者有違反食安法等相關規範，也將命令業者限期改善，一旦未改善將會依法進行開罰。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
李在明訪中 敦促習近平助阻北韓發展核武
（中央社上海7日綜合外電報導）南韓總統李在明今天說，他已敦促中國國家主席習近平協助遏阻北韓核子計畫，並表示在適當條件下，凍結北韓大規模毀滅性武器發展是「可行」做法。中央社 ・ 23 小時前 ・ 2
明星賽第二輪球迷投票出爐！ 字母哥、唐西奇破200萬成東西區人氣王
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃2026明星賽第二階段開票，東西部人氣最夯的兩位球星分別是公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以及湖人明星後衛唐西奇（Luka Doncic）。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言
東海大學建築與設計2026《大學品牌力》獎項私校排名第一
東海大學於2026年《大學品牌力》評比中脫穎，奪下「建築與設計最佳學群獎」私校第一名，此外，更在全國120多所大學中大獲肯定，獲得「地區領航獎－中部第三名」。校長張國恩表示，獲獎不僅肯定辦學成果，更驗證東海培育出社會所需的人才。品觀點 ・ 1 天前 ・ 發表留言
親駕星宇「掌上明珠」客機回台！年終一個月引不滿 張國煒回應了
即時中心／林韋慈報導全台首架、同時也是星宇航空機隊中體型最大的「星宇航空掌上明珠」A350-1000廣體客機，今（6）日上午由董事長張國煒親自自法國土魯斯AIR BUS總部駕返桃園國際機場。張國煒受訪時，針對今年公司僅發放1個月年終獎金引發員工不滿一事，坦言「有聽到」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃捷棕線456億元經費到位 目標最短時間內動工
（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市政府捷運工程局今天表示，「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費新台幣456.49億元到位，將加速工程發包作業，目標在最短時間內啟動施工。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
獨家專訪》來台證明台灣是獨立國家 石平：中國有本事就二次制裁
日本參議員石平遭中國政府制裁禁止入境，他訪問台灣時於松山機場發表談話強調，踏上台灣國土，充分說明中華人民共和國、中華民國是完全不同的國家。他今日接受本報專訪表示，證明台灣是一個獨立國家的事實，這是他來台訪問重要目的之一，這個目的在踏上台灣國土這一瞬間已經達成；中國有本事的話，就再制裁第二次。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 4
基隆小吃攤工讀生遭擄！3嫌持刀槍逼問友下落 問3小時未果丟包
基隆昨（6）晚一名高中工讀生在夜市小吃攤工作時，突然被3名男子擄走，中間還持刀和槍恐嚇，要逼問朋友下落，最後將他丟包在基隆地標下方。目前警方已經逮捕3人，疑似是校內學生與幫派份子，其餘共犯還在逃。事發台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
宇川精材1/13每股76元登錄興櫃，擬砸30億元建二廠擴產能
【財訊快報／記者張家瑋報導】半導體先進製程關鍵材料廠宇川精材(7887)將於1月13日以每股76元登錄興櫃。宇川精材表示，ALD（原子層沈積材）前驅物已於2024年導入Tier1大客戶，目前稼動率持續滿載，因應大客戶先進製程殷切需求，宇川計畫將投資30億元興建二廠擴增產能，預期工期約2年，屆時二廠產能將是一廠6至10倍產能。宇川精材為國內少數專注於高純度有機金屬前驅物（Metal Organic Precursors）研發與製造的材料供應商，產品主要應用於原子層沉積製程，可廣泛用於先進邏輯晶片、記憶體、微波及功率元件、顯示器及太陽能等領域，屬於技術門檻高、驗證期長且轉換成本高的半導體上游關鍵材料。一旦通過客戶製程驗證，合作關係具備高度穩定性與長期性，隨著先進製程與高效能運算持續發展，相關材料需求可望穩健成長。在技術與服務布局方面，宇川精材已完成多項關鍵前驅物產品的量產與客戶驗證，包括TSA、TMCTS、TMGa、TMAl、TMIn等，並持續投入次世代製程所需材料的研發。宇川精密同時建置通過TAF（ISO 17025）認證的超微量分析實驗室，具備從材料合成、純化、量產、分析、分裝到鋼瓶清財訊快報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
每天吃一顆蛋會怎樣？營養師親測「身體出現這些變化」 不少人都改觀
過去，蛋黃曾因膽固醇問題被視為「飲食地雷」，但近年研究不斷翻轉這個印象。包括美國心臟協會也指出，對健康族群而言，每天攝取一顆全蛋，可納入心臟健康飲食的一部分。那麼，如果真的「每天固定吃一顆蛋」，身體會有什麼實際感受？營養師Lauren Manaker透過親身實驗，連續7天每天吃一顆蛋，觀察對精力、飢餓感與生活節奏的影響，結果比她原先預期的更有感。 把雞蛋變成日常 實驗比想像中容易 為了讓實驗貼近真實生活，Lauren並沒有刻意改變飲食習慣，而是讓雞蛋自然融入三餐。她事先煮好一批水煮蛋，放在冰箱當作隨手可拿的蛋白質來源；有時吃炒蛋，某天甚至把蛋加進拉麵中，讓它在熱湯裡自然熟成。這樣的做法，不僅省時，也讓「每天一顆蛋」不成為壓力，而是一件輕鬆就能完成的小事。 一週後最明顯的感受：精力穩定、比較不餓 實驗結束後，Lauren 回顧這一週的最大收穫，是一整天的精力相對穩定，且飢餓感明顯降低。她表示，這很可能與雞蛋所含的高品質蛋白質有關，有助於延長飽足感，減少血糖波動。更重要的是，她沒有出現任何消化不適，整體狀況「一切如常」，只是多了不容易餓、精神較穩定的感覺，對忙碌生活來說是一項加分。 吃蛋也常春月刊 ・ 1 天前 ・ 10