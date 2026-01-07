驚！每天一杯含糖汽水讓你老4.6歲 傷害等同天天抽菸

食品安全專家韋恩近日引述一項重要研究指出，含糖碳酸飲料對人體老化的影響已達到令人憂慮的程度。這項由加州大學舊金山分校醫學院研究團隊所進行的大規模調查，針對超過5千名美國健康成年人的飲食習慣進行深入分析。

研究團隊檢測受試者的白血球端粒長度，並與其含糖飲料攝取習慣進行交叉比對。端粒位於染色體末端，具有保護染色體的重要功能，會隨著細胞分裂與年齡增長逐漸縮短，因此被醫學界視為評估生理老化的關鍵指標。

根據研究數據顯示，美國成年人平均每日飲用約1.5份含糖碳酸飲料，每份定義為8盎司，相當於226.8公克。這個攝取量已經超過美國心臟醫學會所建議的每日添加糖攝取上限。研究發現含糖碳酸飲料的攝取量與端粒長度呈現明顯的負相關，飲用量越多，端粒縮短的情況就越嚴重。

進一步的分析結果顯示，每天多喝一份8盎司的含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加1.9歲的生理年齡。若換算成市面常見的20盎司大杯飲料，約567公克或570毫升的份量，等同於讓身體每天提早老化約4.6歲。研究指出，超過20%的美國成年人每日攝取的含糖碳酸飲料量已達到或超過這個程度。

研究團隊特別強調，含糖碳酸飲料對端粒長度的影響幅度與抽菸造成的傷害相當。醫學研究已證實，抽菸會明顯縮短端粒長度，對生理老化的影響約等於讓人體老化4.6歲。這項發現顯示，天天飲用一大杯含糖汽水對細胞老化造成的傷害，已經接近每日抽菸的危害等級，值得民眾高度重視並調整飲食習慣。

