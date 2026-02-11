驚！每天一杯養生飲品竟會讓你變老！營養師揭恐怖真相

近日氣溫驟降，各地民眾紛紛購買養生熱飲禦寒。營養師夏子雯於臉書粉專發文提醒，市售薑汁奶茶、桂圓紅棗茶等飲品隱藏健康危機。

根據美國公共衛生期刊（AJPH）最新研究顯示，每日飲用20盎司（約567毫升）含糖飲品，其中包含65至75公克精緻糖，相當於攝取13至15顆方糖。長期飲用將加速細胞老化，使生理年齡較實際年齡老化4.6歲。

研究進一步指出，即便每天僅飲用8盎司（約236毫升），內含27至31公克精緻糖，相當於5.5至6顆方糖，仍會造成生理年齡老化1.9歲。此老化程度與吸菸造成的傷害相當。

廣告 廣告

夏子雯解釋，含糖飲料直接攻擊細胞的壽命時鐘，縮短保護染色體末端的端粒長度。當端粒短至一定程度，細胞將停止分裂並死亡。過量糖分攝取引發氧化壓力與發炎反應，加速端粒萎縮。

此外，多餘糖分與蛋白質結合，形成糖化終產物（AGEs），破壞肌膚膠原蛋白，導致外表鬆弛暗沉。市售養生飲品為掩蓋中藥材或薑的辛辣味，添加大量糖分，消費者飲用後身體雖感溫暖，卻加速老化。

夏子雯建議，選購飲品時切勿因「養生」二字掉以輕心，即使選擇無糖版本，原料本身可能已添加糖分。民眾可自行熬煮，利用紅棗、枸杞天然甜味，或控制薑茶濃度，避免因過於辛辣而添加更多糖分，真正達到養生效果。

更多品觀點報導

44歲是斷崖式老化關鍵！「蛋白質不足」老更快

1／26「臘八節」要吃臘八粥！中醫：冬季養生絕佳食品

