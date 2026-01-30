即時中心／顏一軒報導

民進黨高雄市議員第四選區（左營、楠梓）黨內初選競爭激烈，中央黨部日前公布預計提名4人（含1席女性保障名額），並規劃於3月2日至4月10日進行初選民調。不過，原本表態投入初選的民進黨全國黨代表、前高雄市議員李雅慧服務處副主任郭原甫，昨（29）日晚間突然宣布，將不登記參與本次市議員黨內初選。

左營、楠梓區人口已突破30萬人，現行議會席次結構為國民黨5席、民進黨2席、無黨籍1席。隨著前民進黨市議員李柏毅於2024年轉戰立委後，民進黨在該選區僅剩2席現任議員李雅慧、黃文志爭取連任，使得黨內初選競逐空間更加有限。

廣告 廣告

快新聞／驚！民進黨「帥氣新秀」宣布退選 理由全說了

民進黨高雄市議員各選區提名名額。（圖／民視新聞翻攝）

原本除了新人郭原甫願爭取外，其餘包含前高雄市文化局長尹立、前高雄市青年局長張以理、高雄市時任代理市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基與前綠委劉世芳辦公室執行長黃偵琳。

針對退選理由，郭原甫昨晚同步在臉書（Facebook）、脆（Threads）發文指出，「歷經近8個月的反覆思考與觀察，我更加體會到，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知；基於這樣的判斷，我決定不登記本次市議員黨內初選」。

快新聞／驚！民進黨「帥氣新秀」宣布退選 理由全說了

郭原甫深耕基層、形象清新，深受選民肯定。（圖／翻攝自郭原甫臉書）

他強調，未來仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷，至於將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，也會親自向大家報告。

張以理曾在2018年投入高雄市第7選區（三民區）黨內議員初選，當時由前綠委趙天麟推派，但最終不幸落敗，未能獲得提名；而他也在趙辦擔任過公關長兼發言人、2018陳其邁競總發言人、2020蔡英文高雄競總媒體部執行長，2020年8月24日獲高雄市長陳其邁延攬擔任青年局長，並於去（2025）年2月17日卸任。

李柏毅接下內政部長劉世芳所留下之高雄市立委第三選區（左楠）的遺缺參選後，去（2024）年1月以10萬8184票、6671票的差距，擊退由藍營推派、曾參與高雄市長補選的國民黨市議員李眉蓁。









原文出處：快新聞／驚！民進黨「帥氣新秀」宣布退選 理由全說了

更多民視新聞報導

黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 尹立、張博洋嗆：絕不容高雄遭踐踏

黃國昌轟賴瑞隆又喊合作柯志恩 蘇致榮反嗆：高雄不歡迎惡質政治口水

黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了

