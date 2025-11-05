驚！法國驚見「腰斬命案」 男子遭攔腰斬斷「身體有燒傷」警確認身份中

法國驚見「腰斬命案」，男子遭攔腰斬斷當地警方確認身份中。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

法國調查人員今（５）日指出，近期在索恩省費德里村發現一具遺體且已經「斷成2半」，警方也在瑞士逮捕了與該起案件有關的法國女子。

綜合外媒報導，法國的調查人員指出，該名死者身分狠可能是前天失蹤的75歲瑞士男子，有名30多歲的女子因為與該起案件有關而遭到逮捕，不過她否認了所有的指控。

檢察官則發出聲明表示，調查人員正在進行DNA比對，藉此確定這具遺體是否就是上述的失蹤者，據了解，這名失蹤者上次露面已經是上週五。警方指出，這具遺體只穿內著，且腰部被攔腰斬斷，身上有「白色的物質」，背部有燒傷，頭骨、手、脖子、軀幹有多處傷口。

檢察官說，手上的傷口研判是防禦性傷口，其它的傷口顯示出兇手是用利器作案，死亡的時間判斷是遺體被發前不到24小時，初步的屍檢結果顯示，死者是死於胸部刺傷導致的出血，遺體則似乎是死後被肢解。

