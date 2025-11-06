驚！泰警破獲不法賭博網站 32歲台灣主嫌遭逮捕

泰警破獲不法賭博網站，32歲台灣主嫌遭逮捕。（示意圖，取自Photo AC免費圖庫）

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局（CCIB）今（6）日指出，警方在昨天突襲搜查與線上賭博網站有關的3個地點，且該網站是由1名灣人與5名泰國同夥運營，警方也逮捕了台灣32歲的蘇姓男子，查扣現金70萬泰銖（約台幣66萬）與電子設備。

綜合外媒報導，曼谷犯罪調查局局長蘇拉蓬指出，該網站是透過一家名為「奢侈品商店」（The Luxury Store）為幌子來轉移資金，且公司註冊在曼谷，雖然公司官方登記是奢侈品進口商，但其實是透過多個公司、個人帳戶來洗錢。

廣告 廣告

蘇拉蓬說，相關的資金會先被轉移到2家由台灣管理的公司，隨後再轉移到泰國「洗錢帳戶」進行現金提取，金額約數10萬泰銖到數百萬泰銖不等。警方獲得逮捕令後，在曼谷等地搜查了3個地點。

調查人員總共查扣70萬泰銖（約台幣66萬）與電子設備包含41部手機、4台電腦、1台筆電、11本銀行存摺等。另外台灣32歲的蘇姓男子與其5名泰國同夥也遭到逮捕。

更多鏡週刊報導

三重驚爆凶殺！男子為家產揮刀「釀1死2傷」 遭送辦「滿身是血」畫面曝光

靠政府預算能救退休金？ 「想想論壇」2文分析：年金制度更動應步步為營

三重驚爆家庭糾紛！男子與姊妹爭吵憤拿主廚刀攻擊 姊姊送醫宣告不治