驚！洗衣機發現「深色毛球」 竟是蝙蝠母子落難

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區一名民眾日前準備洗衣，突然發現洗衣機內的洗衣球上有一隻蝙蝠，民眾緊急通報新北市府動物保護防疫處協助，動保處長楊淑方表示，動保人員前往將蝙蝠轉送毛寶貝醫療中心檢查，才發現這團小毛球居然是一對蝙蝠母子，蝙蝠媽媽緊緊護著小蝙蝠，所幸經獸醫師檢視無礙，這對蝙蝠母子已在夜幕低垂時野放回原棲地，重返自然懷抱。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜說，蝙蝠是典型夜行性動物，棲息於陰暗隱密的環境，推測可能因天氣變化、環境干擾等因素，導致母蝙蝠尋覓新落腳點時誤闖洗衣機，所幸民眾及時通報救援。

廣告 廣告

動保處表示，此案蝙蝠母子被以「高處倒掛」方式進行野放，因蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，需仰賴倒掛姿勢助力展翅，所以蝙蝠野放須挑選安全環境，並要選在傍晚、夜間等蝙蝠活躍時段進行，同時避免過度照明與人為干擾。

動保處補充，台灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，蝙蝠在生態系中扮演重要角色，能有效控制昆蟲數量，維持環境平衡，若發現野生動物誤闖家中，請民眾保持冷靜，勿隨意接觸避免雙方受傷，並立即通報動保處。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

埔里黃牛遭拖行受傷疑受虐 好心人買下送「老牛的家」養老

台中工廠火警環保局急發空汙快訊 網稱6行政區都聞到塑膠味

（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案

