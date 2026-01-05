驚！清晨連環火警 台南、基隆住宅陷火海 多人受困陽台

今天清晨6時19分，台南市新市區潭頂里一棟7層樓華廈發生火警。民眾發現該建築物3樓竄出濃煙與火舌後立即報警。台南市消防局接獲通報，隨即調派16車25人前往現場進行搶救。

消防人員抵達現場時，發現3名女子受困於3樓陽台，情況相當危急。救援人員立即展開救援行動，成功將3人救出。據了解，3名受困女子獲救時意識均清楚，但因吸入濃煙造成輕微嗆傷。其中2人由救護車送往永康奇美醫院接受治療，另1人則自行就醫。

火勢在消防人員全力搶救下，於上午6時45分成功撲滅。經初步勘查，燃燒面積約為廚房2平方公尺。消防局表示，火警發生時該場所的火警自動警報設備有正常啟動，發揮預警功能。

幾乎同一時間，基隆市安樂區基金二路1巷內某公寓也發生火警。凌晨5時許，該公寓頂樓加蓋突然燃起熊熊大火。由於事發時間尚早，許多住戶仍在睡夢中，情況相當緊急。

基隆市消防局獲報後，立即派遣18車34人前往現場。消防人員抵達後，第一時間緊急疏散該建築物及周邊所有住戶，同時佈設水線進行灌救。經過一個多小時的搶救，火勢於清晨6時34分被撲滅。消防人員直到上午8時前仍在現場處理殘火，確保不會復燃。

基隆這起火警所幸未造成任何人員傷亡。初步調查顯示，現場沒有人員受困或受傷的情形。

兩起火警的詳細起火原因仍在調查中。台南火警現場的廚房區域為主要燃燒點，而基隆火警則涉及頂樓加蓋建築。消防單位呼籲民眾，近期天氣乾燥，應特別注意用火用電安全，並確保逃生通道暢通，熟悉住家消防設備位置與使用方式。

