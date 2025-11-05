驚！港武打名導劉家良骨灰被偷 歹徒勒索2.4億嗆「灰飛煙滅」

香港已故導演、武術指導兼演員劉家良安放於沙田寶福山墓園骨灰日前遭盜，遺孀翁靜晶在事發之後，曾收到盜賊發來的骨灰盒照片，要求她支付贖金6000萬元港幣（約2.4億元新台幣），否則「灰飛煙滅」。據悉，警方已展開調查並逮捕一人，正追查餘黨下落，至少有四名匪徒涉案。

香港知名武打名導劉家良驚傳骨灰被偷。（圖／翻攝星島網）

綜合陸媒報導，龕位內僅剩下原本用於包裹骨灰罐的紅色布、黃色布及劉家良生平紀念冊，還放有一張劉家良遺孀翁靜晶的字條，上面寫著：「這裡是劉家良墓地，沒有值錢物品，只有骨灰，請不用盜走。」

翁靜晶在個人社交平台發布影片講述事件經過，稱今年8月下旬，她接獲寶福山職員電話，對方稱懷疑劉家良的墓地被盜，希望她授權警方調查。當時身在海外的翁靜晶十分驚愕，還以為是詐騙電話，她表示：「沒有任何貴重陪葬品，沒有任何價值，怎麼可能會有人偷呢？」警方核實後確認墓地確實被盜，盜墓團伙疑似透過剪斷墓園鐵絲網潛入。

翁靜晶爆料受害者不只劉家良一人，寶福山多位名人骨灰同時被盜，部分家屬收到勒索電話，懷疑這是有組織的犯罪行為。她曾收到盜賊發來的骨灰盒照片，要求支付巨額贖金，否則「灰飛煙滅」。對於巨額贖金要求，翁靜晶堅決表示：「別說6000萬，我6塊錢都不會給。」她認為妥協只會助長歪風邪氣，坦言此事讓自己和女兒們都很傷心，但她們會堅強面對，對是否能尋回骨灰不抱有希望。

龕位內僅剩包裹骨灰罐紅黃布及劉家良紀念冊。（圖／翻攝星島網）

據《星島頭條》報導，目前警方已拘捕一人，並認為還有至少四名匪徒在逃。寶福山墓園中有多位已故名人的墓地，包括張國榮、沈殿霞等人都安葬於此。寶福山墓地管理方表示，這是個別事件，墓園平時對外開放時間是朝九晚五，其餘時間都會拉閘上鎖。盜竊具體發生時間和情況警方仍在調查中，墓園方面會配合警方調查，並已在事件發生後增設天眼等監控設備，加強安保工作。

劉家良1934年出生於廣州，是南派功夫洪家拳的嫡系傳人，黃飛鴻武學第四代傳人。1948年舉家移居香港，1950年隨父投身電影界。1990年，他擔任美國電影《忍者神龜》的動作指導，成為首位赴好萊塢的華人武術指導。其代表作包括《南北少林》《黃飛鴻》《七劍》《醉拳》《獨臂刀》等。1984年與翁靜晶結婚，婚後育有兩個女兒。2010年，劉家良獲得第29屆香港電影金像獎終身成就獎，2013年6月25日在香港病逝，享壽79歲。

