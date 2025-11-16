驚！熊闖秋田AEON「巡店2hrs」被射殺 大學推「熊出沒預測地圖」

日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON商場事件，這隻體長約80公分的熊在商場內逗留約2小時後遭射殺。同時，上智大學研究團隊近期發布「熊出沒AI預測地圖」，盼能減少人熊衝突事件。

綜合《朝日新聞》與《ABS秋田放送》等日媒報導，當地時間上午11時20分左右，AEON能代店工作人員發現熊進入店內後立即報案，並利用附近物品搭建臨時屏障阻止熊逃脫。店內顧客及工作人員隨後疏散至室外，周邊區域也進行交通管制。熊在商場家具陳列區逗留約2小時後，縣府工作人員先對牠使用麻醉槍，隨後將其射殺。

這間AEON商場位於能代市市中心，距離市政府僅約300公尺，周圍有多家商店與餐廳。當天上午8時左右，已有民眾在附近公園發現熊的蹤跡。

針對日益增加的人熊衝突問題，日本《產經新聞》報導上智大學研究團隊開發了一套AI預測系統，該系統利用過去一至三年的熊目擊資訊、森林分布、道路佈局及人口分布等環境條件，預測包括秋田縣在內19個地區的人熊遭遇機率。

研究顯示，人口老化程度高的地區，如山麓、河流沿岸、山路及山腳下等熊易藏身活動的區域，人熊遭遇風險較高。該團隊於10月20日發布預測地圖，將每平方公里範圍內的人熊遭遇機率分為五個等級，從「低」（0-20%）到「非常高」（80-100%）。

數據科學副教授深澤佑介表示：「未來，我們希望聽取熊類專家意見，並加入天氣數據、熊的分佈及活動範圍等資訊，以提高預測準確性。」在實際發生熊出沒事件的地點中，預測準確率因地區而異，介於52%至99%之間。

