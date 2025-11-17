驚！男子打給女友兒稱「你媽死了」2人生死不明 警緊急協尋中

男子打給女友兒稱「你媽死了」2人生死不明，警緊急協尋中。示意圖（取自PIXABAY免費圖庫）

高雄今（17）日疑似發生一起離奇命案，有一名女子傳出在家中過世，其男友竟打給子女稱「你媽死了」，隨後便聯繫不上，目前警方還無法確定女子究竟是否已經身亡，詳細發生原因仍待釐清中。

據了解，有一名女子傳出在家中過世，其男友竟打給其子女說「你媽死了」，隨後立刻掛上電話，音信全無，女子的兒女接到電話後嚇壞，並且立刻報警求助。

截至目前，警方仍無法確認女子是否已經過世，且男子疑似已經逃逸，高雄警方已經通報全區單位加強注意，至於詳細發生原因，還有待進一步釐清。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

