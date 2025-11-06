驚！登革熱血清研究 台南逾1成民眾抗體呈陽性

台南前年曾爆發登革熱大流行，國家衛生研究院進行台南登革熱大流行後血清流行病學調查研究，初步研究得知台南民眾體內登革熱陽性率逾1成。（圖／衛生局提供）

台南最近一次爆發登革熱大流行是在112年，造成全市逾2萬人確診，為了解台南民眾登革熱抗體陽性率，國家衛生研究院進行台南登革熱大流行後血清流行病學調查研究，初步研究得知台南民眾體內登革熱陽性率逾1成，且抗體陽性率隨年齡增加上升，說明何以多數年長者重症比例高，可能與曾得過登革熱卻不知，一旦感染型別不同，出現症狀風險也較高。

對抗登革熱是台南市政府每年重要課題之一，112年登革熱共2萬1532例確診，重症106人，死亡32人，在此之前，104年登革熱確診2萬2760例，重症492人，死亡113人。國衛院提到，此次研究顯示台南民眾登革熱抗體陽性率1成多，較104年登革熱大流行過後，疾管署及台大公共衛生學院兼任教授金傳春研究結果，有略為上升趨勢。

國家衛生研究院進行台南登革熱大流行後血清流行病學調查研究，初步研究得知台南民眾體內登革熱陽性率逾1成。圖為防疫人員進行登革熱防治。（圖／衛生局提供）

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心王雅芳博士表示，這項研究收集台南生物資料庫111、112年各500份樣本研究，因為是健檢抽血，集中在40歲以上民眾，初步結果可知民眾登革熱抗體陽性率隨年齡增加而上升，年紀愈大、體內抗體比例愈高，但他們感染後症狀不明顯或無症狀，根本不知得過登革熱。但她也說，樣本數多在40歲以上，不能代表群體。

她說，相較於中壯年感染登革熱發燒可能達38度，但年長者發燒通常不明顯，這次血清研究就測到，有75歲以上年長者體內顯示近期有感染但卻沒有就醫紀錄，根本不知道得了登革熱，而這也可能是多數年長者變成重症的原因之一，因過去感染過其他型別病毒，當其他型別大流行而再次感染，就有高機率演變為重症。

尤其，這些年長者多數沒症狀，如未被及時發現的話，一旦在社區趴趴走，就可能變成「隱性感染者」，易造成社區群聚感染。這項研究也能提醒年長者如身體不舒服去診所就診，可能要排除是不是會有登革熱感染風險。

該研究顯示抗體陽性率隨年齡增加愈高，王雅芳也說，有抗體的群眾多的好處是，若近幾年都流行同一病毒型別，就會有整體族群免疫力，感染登革熱機率變低，但壞處是一旦感染型別不同，出現重症風險也較高。

國衛院提到，未來如果台灣要比照東南亞打疫苗，血清流行病學數據將可作為哪些族群需要打疫苗的重要參考。

