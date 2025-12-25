驚！百貨停車場怪男頻丟藍白拖 民眾：怕是爆裂物

宜蘭市某知名百貨公司停車場於23日發生一起詭異事件。（圖／東森新聞）





宜蘭市某知名百貨公司停車場於23日發生一起詭異事件。一名男子被目擊在地下停車場內長時間徘徊，不僅四處張望，更不斷做出將「藍白拖」丟向車位後又撿回的怪異舉動。由於事發地點位於鬧區且適逢耶誕佳節，人潮眾多，男子的行徑引發民眾不安，擔憂是否涉及公共安全；對此，百貨業者表示將會加強保全巡邏。



根據目擊民眾提供的畫面顯示，事發時間約在12月23日下午1點左右。該名男子在停車場內並非尋車或等人，而是神情詭異地東張西望，隨後竟從包包內掏出一隻藍白拖，悄悄丟擲到停車擋前方，甚至用腳踢了一下，隨後又將拖鞋撿起，轉往下一輛車或空車格重複相同動作，看似在「挑選目標」。

由於近期社會治安事件頻傳，男子的怪異舉止讓目擊者感到心生恐懼。受訪民眾表示，百貨公司屬於封閉空間，男子的行為讓人聯想到是否在測試或放置危險物品，「這邊人來人往，當然會擔心他丟的是爆裂物，在地下室這種封閉空間，一旦發生危險後果不堪設想。」



另有家長擔憂表示，百貨公司多為親子同遊的場所，但地下停車場通常死角多、且非隨時有人員巡邏，「覺得滿詭異也滿可怕的，若在地下室發生意外，恐怕求助無門。」



針對此事件，雖然最終無人報案，百貨業者對細節不予多做回應，但強調後續將會加強館內及停車場的保全巡視，確保消費者安全。警方也呼籲，停車場屬於較為封閉且多死角的場域，民眾若發現可疑人士或異常狀況，應隨時提高警覺，並立即通知賣場人員或報警處理。

