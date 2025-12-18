驚！真有替身 迪麗熱巴被拍詭異「獻祭紅線」照 網憂：重演于朦朧悲劇

記者林宜君／台北報導

近期中國一線女星迪麗熱巴疑似拍攝一組陰暗紅線照片，引發網友高度關注。照片風格與前男星于朦朧及郭俊辰的紅線主題照極為相似，評論員李大宇指出，這類詭異符號過去曾引發明星安全疑慮，如今熱巴身陷其中，讓外界擔心其安危。

李大宇在「大宇拍案驚奇」頻道分析，迪麗熱巴近期公開形象與往常差異明顯，加上傳出遭控制的消息，引起粉絲恐慌。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

李大宇在「大宇拍案驚奇」頻道分析，迪麗熱巴近期公開形象與往常差異明顯，加上傳出遭控制的消息，引起粉絲恐慌。李大宇指出，照片中熱巴身穿黑衣，置身陰暗、像牢房的空間，手扶類似鐵柵欄物體，四周佈滿紅線，與先前于朦朧事件中的紅線場景雷同。

迪麗熱巴（左）近期身體不適，新劇拍攝結束後經紀公司可能安排替身「肖雪」（右）出席活動。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

李大宇解釋，明星拍攝紅線藝術照的寓意仍不明確，卻令人聯想到「困住明星」或「吸走運氣」，尤其在于朦朧事件尚未水落石出之際，更讓人憂心迪麗熱巴可能步上前人後塵。李大宇也指出，迪麗熱巴近期身體不適，新劇拍攝結束後經紀公司可能安排替身「肖雪」出席活動，以調整時間與避免拍攝危險。李大宇分析，迪麗熱巴五官銳利，而替身面部邊角較柔和，但大眾焦慮核心仍在紅線符號與事件聯想，而非替身本身。

迪麗熱巴（左）與肖雪（右）長相十分相似。（圖／翻攝自大宇拍案驚奇YT）

此外，李大宇提及，于朦朧案最新網友分析錄音中，有聲音喊「捂住幹嘛」、「我怕他掉下去」及男生威脅「信不信我弄S你」，隨後伴隨巨響與尖叫聲「于朦朧diao xia去了」，顯示演藝圈幕後黑暗仍未揭開。正因如此，熱巴這組紅線照片曝光後，網友恐慌紛紛留言，擔憂迪麗熱巴是否會重演不幸事件。迪麗熱巴此次曝光的紅線照片，在于朦朧事件的背景下，恐引起公眾高度關注與憂慮，而替身安排、形象差異以及陰暗符號的巧合，更增添神秘與不安感。

