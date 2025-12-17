驚！知名小吃店豆腐驗出違規添加 北市衛生局急下架追源頭

【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局最新豆製品、豆漿專案抽驗結果今（17日）出爐，共85件樣品中有7件不合格，不符規定率達8.2%，其中包含多家知名店家的豆腐、豆干與干絲產品遭檢出防腐劑苯甲酸超標或過氧化氫；衛生局已要求下架並追查來源，違者最高可罰300萬元。

近日台北市衛生局至市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，至傳統市場、超市、餐飲店等進行抽驗，檢驗12項防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，共計抽驗85件，檢驗結果7件不符規定，不合格率8.2%。

本次不合規豆製品出現在多家台北市名店，如宋江餡餅粥及京鼎樓小吃店的板豆腐裡，防腐劑苯甲酸超標。除此之外，衛生局分析今抽驗結果，7件不合格產品中，有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，及1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標；衛生局已要求抽驗地點下架不得販售，追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

衛生局表示，上述不符規定的產品，依違反《食安法》第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬-300萬元的罰鍰。

衛生局提醒販賣業者，務必留存進貨憑證，以利違規食品的源頭追蹤管理，若無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反《食安法》第47條第11款規定，可處3萬-300萬元的罰鍰。

豆製品、豆漿專案抽驗不合格名單。台北市衛生局提供

