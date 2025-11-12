驚！知名棒球YTR遭官方「永遠關停」原因曝光 網不挺：不守規矩就下去
在YouTube擁逾28萬人訂閱的「小哥的棒球夾克」昨（11日）公布震撼消息，他收到YouTube的正式通知，他所經營的2個棒球頻道今（12日）起永久關停，並透露原因是「版權問題」，他發文感謝大家的支持，不過在社群上不少網友卻不以為然，狠酸他「早該下架」，批他不尊重版權「終於被抄了」。
雙頻道總訂閱數逾40萬 經營5年因版權問題被封
YouTuber「小哥的棒球夾克」主頻道經營5年來累積28.4萬訂閱者，專做中職主題的也有11.8萬訂閱，長片加短片累積起來超過上千支，主要都是分享MLB或中職比賽的畫面和有趣故事，也時常自己「讀唇語」搞笑配音，吸引不少觀眾。
然而他昨突發文公告表示，「小哥的棒球夾克」頻道及「（中職）小哥的棒球夾克」在今年11月5日收到YouTube正式通知，11月12日永久關停，「原因使版權問題（中職內容沒有問題）。這幾天也已求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾」。
「小哥」有感而發，頻道5年來沒有一天斷更，這40多萬粉絲和無數留言互動，他和團隊感謝大家的支持，希望沒有辜負喜歡熱愛棒球的朋友。
目前實際到主頻道「小哥的棒球夾克」YouTube頁面，已經無法查看任何內容，僅剩一句簡短公告：「我們屢次收到第三方對使用者發布內容所提出的著作權侵害聲明，因此已終止這個帳戶。」但副頻道「（中職）小哥的棒球夾克」仍可以查看。
被控未經授權「盜片」營利 頻道被關還被酸
然而此消息傳到Threads上，雖有一些粉絲表示惋惜，但同時也有許多網友不挺，諷刺說道「終於被抄家了」。眾人細數小哥的違規行為，包括未經授權就使用MLB等國外媒體的轉播畫面，且還不是純翻譯而是自己「讀唇語」編故事，直指他高調「盜片」還開營利賺錢的行為不可取，批他版權意識低落，難逃被封的命運，酸他「沒料還不守規矩的就下去」。
