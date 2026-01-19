驚！短髮辣妹路邊癱軟遭壯男抱上車！13秒影片瘋傳疑撿屍

根據網路流傳的影片顯示，事件發生在夜間，一名身穿黑衣的壯碩男子，雙手緊貼在僅穿著Bra Top與長褲女子的胸前位置，將其從地面抱起。

該名短髮女子全程閉眼，頭部隨著男子移動的步伐無力晃動，雙手雙腳自然下垂，呈現明顯無意識狀態。影片最後，疑似另一名女性協助打開後座車門，男子隨即將女子抬進車內。

這段影片在社群平台曝光後，立即引發大量網友關注與討論。許多民眾對女子的狀態表示擔憂，留言區湧入大量警告聲浪。有網友直呼畫面太過恐怖，提醒女性在外飲酒務必注意自身安全，最好有可信任的朋友陪同，避免發生危險。

廣告 廣告

關於女子失去意識的原因，網友意見分歧。部分民眾認為，從女子四肢完全癱軟的狀態判斷，不太像是單純酒醉，懷疑可能遭人下藥。有曾在KTV工作的網友分享經驗指出，真正喝醉的人身體會很重，不會像影片中呈現完全癱軟的狀態。

然而，也有網友持保留態度，認為不應過度解讀。他們推測可能是朋友正在協助叫車送醫或送回家，男子抱起女子的動作看起來比較像是朋友間的互助行為，未必涉及不法意圖。

這起事件再度引發社會對於女性夜間飲酒安全的關注。專家呼籲，民眾外出聚會飲酒時，應事先安排可信任的人接送，避免獨自在外喝到失去意識。同時提醒，若發現身邊有人出現類似狀況，應立即協助報警或送醫，確保當事人安全。目前影片真實性及事件後續發展仍有待查證，相關單位尚未對此事做出回應。

更多品觀點報導

女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！她掙扎：不是說不會亂來？

喝醉踩到嘔吐物摔倒？他告同事打人 結局大逆轉

