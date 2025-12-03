驚！「純銀首飾」檢出致癌物超標9000多倍 專家：太便宜要警覺

中國多家飾品批發商近期被揭發販售標榜為S925純銀的飾品，實際上不僅未達純銀標準，更含有大量致癌物質，引發健康安全疑慮。專家警告，這類飾品中的有害物質可能導致癌症、腎臟損傷等嚴重健康問題。

廣州一家飾品批發市場中，有一款標示為S925純銀的耳環經檢測後，不僅完全沒有銀的成分，更驚人的是鎘含量超標高達9000多倍。 （示意圖／Pixabay）

根據中國《央視網》報導，廣州一家飾品批發市場中，有一款標示為S925純銀的耳環經檢測後，不僅完全沒有銀的成分，更驚人的是鎘含量超標高達9000多倍。鎘被世界衛生組織列為第一類致癌物質，長期接觸可能導致腎臟損傷、骨骼病變、貧血、高血壓及心血管疾病等健康問題。此外，許多聲稱是純銀、純金的飾品，經檢測後實際上只是「鍍銀」、「鍍金」材質，主要成分為銅、鋅、鎳等合金。

廣告 廣告

北京大學人民醫院皮膚科近期接診多起「首飾病」案例，患者主要症狀為接觸性皮炎，表現為皮膚紅腫、過敏等不適。醫師指出，這些症狀多半是因為配戴含有鎳、鉻、鉛、鎘等重金屬的金屬飾品所致。這些放射性元素不僅會導致皮膚出現不適反應，長期接觸更可能對身體造成嚴重危害。

問題不僅限於中國市場。韓國關稅廳在對海外進口商品的檢查中發現，在查獲的60萬6443件商品中，隨機抽樣的250件會直接接觸皮膚的金屬飾品（包括耳環、項鍊、髮夾等），有高達112件檢出鉛、鎘與塑化劑等致癌物質，部分產品的鉛與鎘含量最高超標達5527倍。

韓國飾品高達112件檢出鉛、鎘與塑化劑等致癌物質，部分產品的鉛與鎘含量最高超標達5527倍。 （示意圖／Pixabay）

韓國關稅廳還在抽檢中發現，市面上流通的盜版LABUBU鑰匙圈中，5件商品中有2件驗出超標344倍的塑化劑。值得注意的是，鉛、鎘和塑化劑均被國際癌症研究機構（IARC）列為有害致癌物質。

專家建議，消費者應從信譽良好的官方通路或品牌專櫃購買飾品，以確保材質來源透明，並在遇到問題時有售後管道可追溯。購買前應仔細查看商品的材質標示，真正的純銀、純金都有相對應的金屬標記。若標示模糊、價格明顯低於市場行情，則應提高警覺。

收到商品後，若發現味道刺鼻、金屬表面容易掉色、有明顯粗糙感，可能代表材質不符，應立即停止佩戴，避免皮膚長時間接觸。對於容易過敏的族群，更需選擇經過安全檢驗的材質，如醫療鋼、純銀、K金等，不應為了便宜而拿健康冒險。

延伸閱讀

智在家鄉深化社會承諾 善用AI、衛星等科技解決在地議題

找到了！基隆「水油污染源」曝光 疑來自碇內溝渠

沒共識！俄烏戰爭美俄談5小時沒突破 俄不讓步「領土問題」