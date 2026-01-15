驚！經典原味蛋撻走入歷史？ 肯德基聲明：全台門市售完截止

肯德基最熱賣的「原味蛋塔」要說拜拜了？肯德基今（15）日早上發布聲明，感謝消費者28年來的喜愛，陪伴大家多年的肯德基經典原味蛋撻即將正式走入歷史，現有原味蛋撻將於「全台門市售完截止」。消息一出讓大家吃驚，有人直呼吸引他去肯德基的理由要消失了，沒有蛋塔就不是肯德基了。

由於去年必勝客玩過類似文案，因此有人認為肯德基也是要改名稱+漲價，肯德基則補充，相關細節將於明（16）日上午11:00的線上說明會中公布，到時就能見真曉。

