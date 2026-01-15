驚！美國將無限期凍結75國「赴美簽證申請」

根據白宮發言人萊維特14日在社群平台X發布的消息，川普政府將從1月21日開始，對75個國家和地區的赴美簽證申請實施凍結措施。福克斯新聞取得的美國國務院備忘錄顯示，領事官員已接獲指示，在國務院完成簽證篩查和審查流程的重新評估期間，依據現行法律拒發相關簽證。

受影響的國家涵蓋範圍廣泛，包括索馬里、俄羅斯、伊朗、阿富汗、巴西、奈及利亞和泰國等。按照這個規模計算，全球將近200個國家中，超過三分之一國家的公民可能暫時無法前往美國。

廣告 廣告

值得注意的是，此次簽證凍結沒有設定結束期限，將持續到國務院完成整個簽證流程的重新審查為止。美國國務院發言人湯米・皮戈特在聲明中表示，這項措施的核心考量是「公共負擔」問題。

美國政府要評估簽證申請人是否可能在入境後依賴社會福利、領取救濟金，甚至濫用納稅人資源。一旦被認定存在這類風險，申請人將不符合入境資格。

事實上，「公共負擔」條款在美國移民法中已存在多年，但各屆政府的執行力度不盡相同。川普政府一向採取從嚴路線。

早在去年11月，國務院就已要求全球使領館加強審查力度，審查項目包括申請人的健康狀況、年齡、英語能力、財務條件以及是否有長期醫療需求。此外，審查範圍還擴及社交媒體，檢視是否存在反美言論。

這項政策的推出與近期發生的福利欺詐案件有關。明尼蘇達州最近爆發大規模福利欺詐案，納稅人資助的福利項目遭到嚴重濫用，涉案人員中有不少是索馬里國民或索馬里裔美國人，因此索馬里成為聯邦政府重點關注對象。

在重新評估期間，這75個國家的簽證申請將直接暫停處理，例外情況極為有限，且申請人必須先通過「公共負擔」審查。目前尚不清楚這波簽證凍結將持續多久，以及受影響國家名單是否會進一步擴大，後續發展仍有待觀察。

更多品觀點報導

伊朗政權風雨飄搖！美媒揭「4大脆弱跡象」

民眾黨閃電赴美會談 黃國昌聚焦台美國防與貿易議題

