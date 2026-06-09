驚！美軍阿帕契直升機「荷莫茲附近墜毀」 川普說話了

社會中心／綜合報導凌晨這場氣爆意外，強烈震波橫掃整條街區，周邊店家與民宅門窗被震碎、震飛，多輛停放路旁的汽機車毀損，甚至有汽車被炸飛至對街。有居民驚嚇發文"這裡是地獄嗎？"初步清查，共有7戶、約18名住戶受到影響，有店家無法營業，也有住戶由市府安排後續安置、安遷救助金。 猛烈的氣爆，瞬間震破鐵捲門，巨大爆炸聲響，伴隨刺眼火光，在室內都明顯感受。店外的監視器，驚悚一瞬間，更是嚇人。鏡頭瞬間被震歪，火光乍現，街道上揚起陣陣白煙，物品陸續被炸到馬路上，還有玻璃窗戶從高處掉落，居民被嚇醒，衝出家門逃生。居民：「我以為是打雷砰一下，店都沒辦法做生意了，我現在還在發抖有多可怕。」居民：「我以為是地震，這邊（窗戶）都被震破啊，一樓到四樓啊。」氣爆瞬間，生死一線，居民從驚嚇中回過神來，整條街道已經滿目瘡痍，透天厝被炸得鏤空，門窗被震碎，滿地玻璃、家具焦黑，連汽車都被炸飛到馬路對面。新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎?（圖／民視新聞） 居民：「（車子）從對面飛過來。」1噸重的汽車還能被炸飛到對面，可見威力有多大，民眾在網路發文，形容現場就像地獄，整條街就像戰場過後的廢墟，就連附近居民的家中也受創嚴重。居民：「玻璃都把我的窗簾都刮破掉下來，很大聲啦都轟隆隆，像大地震一樣。」新竹氣爆造成2死2傷，還有7戶18人受影響，新竹市長高虹安趕赴現場，宣布受災戶進行安置。新竹市長高虹安：「我們目前是已經提供了這個，住宿的場所那以及呢，我們會有安遷救助的這個費用，來提供給我們的每一位受災戶。」 新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎?（圖／民視新聞） 氣爆後的高翠路一片狼藉，居民還餘悸猶存，只盼市府能全力投入救災，協助居民早日恢復家園。 原文出處：新竹氣爆震碎整條街! 影響18住戶 居民嚇:這是地獄嗎? 更多民視新聞報導養兒5年不像他！人夫開驗DNA結局曝光「新竹氣爆」檢方要辦了！麵包店夫妻雙亡 年邁雙親淚崩：昨晚才通電話新竹便當店氣爆釀2死2傷 蔡英文火速發聲祈福

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