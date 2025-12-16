驚！老司機騎車疑邊看手機慘摔，手機沒壞還連播情色片。圖／翻自《黑料網》

中國網友近日流傳一段影片，相信是一名機車老司機出了車禍，摔在一條隧道內，他的手機也摔在地上。不過手機上的畫面，引發網友關注與討論。

影像可見，這名機車騎士摔在一處隧道裡，有其他駕駛經過並發現狀況。接著看到騎士的手機掉落在路面上，但手機畫面卻還持續連播AV影片，因此引發網友討論。

網友就紛紛推測：「看起來是邊騎車邊玩手機？」、「可能是一邊騎車，結果嗨到出事。」、「這手機也真耐操，竟然沒摔壞。」另外也有網友質疑「拍攝者不救」，批評拍攝者只顧在現場拍片，卻將傷者置之不理。目前未知這名騎士的身體狀況如何，但相信事故現場已有人報警處理，並將他送醫急救。

近幾年中國興起騎重機、騎機車的風氣，但傳出不少件交通事故。就在本月初，才有一名重機正妹「克里斯汀小栗子」於北京道路騎重機時，不幸發生車禍，整個人被飛拋重摔，最終傷重不治身亡。傳出她疑似是超速，導致死亡悲劇發生。

重機正妹「克里斯汀小栗子」不幸車禍身亡。圖／翻自discuss.com.hk



