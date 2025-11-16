驚！耶誕城小火車變火燒車 新北觀旅局：疑有人丟異物釀禍

新北市觀旅局表示，天際軌道列車每天運作前，工作人員都會檢視軌道安全。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕「2025新北歡樂耶誕城」上週五(14日)熱鬧開幕至12月28日，不過位於板橋車站東二門的「天際軌道列車」動態展演裝置，小火車14日晚間在軌道運行時，竟然冒出陣陣火花，讓民眾嚇了一跳，幸無意外發生，有網友直呼真的成了「火」車。新北市觀光旅遊局今回應，該狀況疑為民眾丟擲異物造成，經檢修無虞後，裝置已恢復運作。

新北歡樂耶誕城今年與「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，在新北市民廣場周邊打造「馬戲團嘉年華」年度耶誕盛會，其中板橋車站東二門的「天際軌道列車」裝置，設計高空禮物列車，於晚間5點半至10點間在裝置間的軌道迴圈運行展演，不過開城當晚，位於車頭位置的小火車運行時卻冒出陣陣火花，小火車後方的禮物造型列車也局部著火燃燒，有在場民眾聞到燒焦味，直呼「真的燒起來了」！不少觀眾當場拍下畫面PO上網。

有網友提到，對於新北耶誕城的小火車冒煙、冒火花狀況覺得超級扯，無論好看難看與否，安全永遠是首要，身為板橋人真的笑不出來，希望新北市府重視此問題。

觀旅局指出，接獲民眾反映此事件後，當下就立即停止運作，熄燈後也馬上檢修，經查天際軌道列車設施沒有受損，也無民眾受傷，該狀況疑似為民眾丟擲異物造成，異物與設施無關，呼籲民眾愛護相關裝置設施。

觀旅局表示，天際軌道列車檢修無虞後，已恢復運作，每天運作前，現場工作人員都會檢視軌道安全，民眾若逛耶誕城發現裝置有異狀，除可撥1999反映之外，也可向周遭工作人員反映，以便立即停止運作檢修，確保安全。

