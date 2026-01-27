驚！聯結車輪胎台62線噴飛 摩擦變「風火輪」

基隆一輛聯結車行經台62線暖暖交流道前，疑似輪胎爆胎，造成輪圈摩擦地面，導致起火。（圖／東森新聞）





風火輪迎面而來，早上7時多，基隆一輛聯結車行經台62線暖暖交流道前，疑似輪胎爆胎，造成輪圈摩擦地面，導致起火，雖然沒有人傷亡，但附近駕駛看到火燒胎，被嚇壞，直擊驚險瞬間，警消獲報後，立即到場處理，排除交通回堵，同時也要釐清輪胎真正脫落原因和駕駛肇責。

一大早，快速道路上，內線出現一團火球，烈火不斷燃燒，竄出濃濃黑煙。警消人員獲報，緊急到場，迅速下車進行灌救。

燒起來的就是這顆風火輪，掉落在分隔島旁，被燒得幾乎只剩灰燼，完全看不出原本形狀。而另一顆輪胎則是橫倒路中，貨車上只剩斷裂的鐵絲和生鏽變形的零件纏繞在上面。

廣告 廣告

事發就在27日早上7時，正值上班巔峰時段，基隆市台62線上。當時這輛貨車在運送途中，疑似爆胎，不過因為貨車車輪，總共有16顆，駕駛根本沒有察覺，左側倒數第二顆輪胎已經著火了，繼續開造成鋼圈，摩擦地板產生火花，才會變成風火輪，從外側車道噴飛到內側車道。

七堵分隊長王士誠：「我們出動了3台車，分別是2輛消防車，1台救護車，我們到達事故現場的時候，大車的輪胎已經散落在路的中間，也就是台62線的9.2公里處。」

貨車車輪變身風火輪，燒得飛出車體滾到路中間，所幸沒有用路人因此被波及。這一燒一度造成車輛回堵，將近40分鐘，恐怕已經影響不少上班族通勤，而掉胎在國道上，駕駛恐怕會挨罰最重1.8萬，要讓他們知道，上路前務必多檢查，才不會飛來掉落物，釀成更大意外。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／嘉義凌晨大火！濃煙火光照亮夜空 出動16輛消防車灌救

台中市西屯大火「1樓燒到4樓」 民宅爆出蕈狀濃煙

橫濱繁華區大火！ 3棟建築陷火海、35消防車馳援

